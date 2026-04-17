پیام رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه به مناسبت روز ارتش

متن پیام به شرح زیر است.

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِیمِ

روز ارتش یک روز تاریخی و پر مضمون و جزو خاطره های ماندگار و معنادار به حساب می آید.‌

رهبر شهید انقلاب، حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای( رضوان الله تعالی علیه)

ارتش سرافراز و جان برکف جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از مقتدرترین ارتش های جهان، همواره یکی از نقاط اتکاء و پشتوانه محکمی برای امنیت ایران عزیز اسلامی بوده و نامگذاری حکیمانه روز ۲۹ فروردین از سوی معمار کبیر انقلاب(ره) نیز مؤید اهمیت جایگاه این نهاد انقلابی است.

امروزه ارتش قهرمان و پرافتخار جمهوری اسلامی ایران با احساس مسئولیت و حرکت در مسیر نورانی امامین انقلاب، با تکیه بر ایمان و باور قلبی و با بهره مندی از اندیشه جوانان متعهد و علاقمند در کنار تجربه ارزشمند و گرانبهای پیشکسوتان، تجلی زیبایی از خودباوری و خود کفایی را به عرصه ظهور رسانده و توانسته است در تمامی عرصه ها به دستاوردهای بی نظیر و شگفت آوری دست یابد تا بتواند علاوه بر خدمت به مردم و نقش آفرینی در عرصه های گوناگون اجتماعی، با تمام توان و قوا برای مقابله با دشمنان پلید و قسم خورده این سرزمین همچون دژی مستحکم، با صلابت، شجاعت و اقتدار بایستد و برگ‌ های زرینی را در تاریخ پرافتخار خود رقم بزند، از این رو بارها مفتخر به دریافت عناوین غرورآفرین و ارزشمند «ارتش حزب اللّه» و «ارتش متدین» از سوی امام شهید انقلاب گردید.

ارتش بالنده و مقتدر ایران اسلامی از همان روز های نخست انقلاب بیعت و وفاداری خویش را نسبت به ولایت و نظام اسلامی با خون پاکشان امضاء و تأئید نمودند و در طول این سالها نیز همواره با درایت فرماندهان خود و با اتکا بر تجارب درخشان دوران دفاع مقدس و با تبعیت از فرامین مطاع فرمانده معظم کل قوا خود را وقف کشور و ملت نمود و در ایام دفاع مقدس ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی رمضان برای مقابله با رژیم های تروریستی آمریکا و اسرائیل و هم پیمانان منطقه ای آنها و پاسداری از حریم ایران عزیز و صیانت ازخاک وطن، دوشادوش سایر نیروهای مسلح حماسه های ماندگاری را خلق نموده و به دستاوردهای شگفت انگیزی دست یافتند تا نام و آوازه آنها بیش از گذشته لرزه بر اندام دشمنان بی اندازد، یقیناً ملت شریف و قدر شناس ایران نیز فداکاری ها و مجاهدت های غیر قابل وصف این غیور مردان را هرگز از یاد نخواهد برد.

اینجانب ضمن گرامی داشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر ارتش و عروج ملکوتی قائد العظیم الشأن شهیدمان که با هدایت و راهبری هوشمندانه خویش و با دمیدن روح خود باوری در کالبد ارتش عزیز، نیروهای مؤمن، متعهد و انقلابی را تربیت نمودند تا با حرکت در مسیر نورانی امامین انقلاب برای فتح قله های بلند عزّت و افتخار، خود را جان فدای ملت بزرگ ایران اسلامی قرار دادند، لذا با تجلیل و قدردانی از رشادتهای بزرگ مردان ارتش سرفراز، فرا رسیدن این روز بزرگ را به محضر فرمانده معظم کل قوا، حضرت آیت الله العظمی امام سید مجتبی حسینی خامنه ای(حفظه الله)، فرماندهان عزیز و خانواده بزرگ ارتش تبریک و تهنیت عرض نموده، عزّت، سربلندی و توفیقات روز افزون این عزیزان را در ذیل توجهات خاصه حضرت ولیعصر( ارواحنا له الفداء) مسئلت دارم.