امروز جبهه مقاومت از هر زمانی قوی تر است

به گزارش خبرنگار ایلنا حجت الاسلام سید احمد خاتمی خطیب این هفته نماز جمعه تهران با اشاره به مراحل زندگی گفت: مرگ نابودی نیست، مرگ میانه راه است. خودمان را برای این راه آماده کنیم.

وی با اشاره به سیره پیامبر (ص) در شرایط آتش بس ادامه داد: پیامبر (ص) حدود ۸۰ جنگ داشت. اما پیامبر اکرم در این جنگ‌ها یک صلح یا آتش بسی هم داشته است. صلح حدبیه. به تعبیر شهید مطهری جنگ‌های پیامبر نوعا ماهیت دفاعی داشته است و دشمن هجوم می‌آورده است و پیامبر هم دفاع می‌کرده است. اما آتش بس یا صلح در سیره پیامبر (ص) بوده است.

خطیب این هفته نماز جمعه تهران با اشاره به سوره انفال گفت: با دشمن بدبینانه برخورد کنید به تعبیر امام شهید حتی به لبخندهای دشمن هم باید مشکوک بود. کاملا بدبینانه باید با او برخورد کرد به ویژه دشمنی که ما با او طرف هستیم به نام ترامپ که مجسمه دروغ است. شاید بتوان گفت در بین روسای جمهور دنیا آدمی به دروغ گویی ترامپ نیست. از شب تا صبح ۱۴ توییت می‌زند. در طول چهارسال سه هزار دروغ گفته است گفته‌اند روزی ۲۲ دروغ گفته است با این آدم باید بدبینانه برخورد کرد.

وی ادامه داد: برای برخورد با دشمن در ایام آتش بس باید اعتماد به خدا کرد، عنصر دوم هم که برخاسته از عنصر اول است حضور مردم است. در رابطه با توکل بر خدا هم در صدر اسلام و هم در این ۴۷ سال انقلاب ما عنایت خداوند را فراوان دیده ایم. اعتماد به خدا کنیم و انشالله برنده این میدان هستیم. دومین عنصر که در طول عنصر اول است و خدا باید دل‌ها را متمایل کند. دلهای مومنان است. حضور همراه با وحدت دل‌ها پیروزی آفرین است. دومین موضوعی که بسیار مهم است اطاعت از رهبری است. با این دو عنصر یعنی نصرت خدا و اطاعت از رهبری پیروز خواهیم بود.

خاتمی با بیان اینکه این دو عنصر را خدا نصیبتان کرده است گفت: حضور ۵۰ روزه شبانه مردم پدیده بینظیر در جهان است. اینکه ملتی هر شب وارد میدان شوند و حضورشان خنثی کننده توطئه باشد زبان از تشکر از مردم عاجز است. انشاءالله به این حضور تا خنثی شدن کامل توطئه دشمن باید در صحنه بود.

وی ادامه داد: این وحدت همان وحدتی است که بارها امام راحل و رهبر شهید بر آن تاکید داشتند در بیانیه رهبر سوم هم بر آن تاکید شده است یعنی یک صدا از ایران برخیزد.

خطیب این هفته نماز جمعه تهران در خطبه دوم با اشاره به مناسبت های پیش رو گفت: ما در این جنگ تحمیلی سوم داغ دیده ایم که سنگین ترین داغ ما شهادت امام شهید بود. حدود ده سال پیش می خواستم یک خطبه اختصاص بدهم که امام گفتن به امام راحل و مقام معظم رهبری کار درستی است و مبنای قرآنی و روایی دارد. مقام معظم رهبری و امام شهیدمان از این موضوع مطلع شد وفرمود ورود نکند. این بزرگ ما بود. بیش از حدود 4 هزار شهید در این جنگ داده ایم که هر کدام از این شهدا جگر ما را کباب می کند.

وی ادامه داد: البته این جنگ ارمغانهای بزرگی برای ما نیز داشته است. ارمغان اول این جنگ تحمیلی سوم این است که انقلاب اسلامی ما در برابر تهاجم بیگانه بیمه شده است. دیگر هیچ کسی جرئت حمله به ایران را به فضل خدا نخواهد داشت. ممکن است حمله کنند اما حمله شان راه به جایی نخواهد برد. این انقلاب به فضل خدا انقلاب ماندنی است. دومین ارمغان این است که ایران یک ابر قدرت منطقه بود و هیچ کدام از دولت هایی که در منطقه هستند اقتدار ایران را نداشتند اما با این مقاومت جنگ تحمیلی سوم ایران اسلامی چهارمین ابرقدرت جهانی شد.

خاتمی گفت: سومین ارمغان این بود که فرهنگ جهاد و مقاومت زنده شد. چهارمین ارمغان فروریختن هیبت پوشالی دولت مستکبر آمریکا بود. خودش اعتراف کرد که همپیمانانش نیامدند برای کمک به او و این نشان از فروریختن هیبت پوشالی آنها بود. سه روز میخواست نظام را ساقط کند می خواست ایران را به عصر حجر باز گرداند و نتوانست. امروز جبهه مقاومت از هر زمانی قوی تر است یعنی حزب الله انصارالله یمن بسیج عراق الحشد شعبی اینها بخشی از ارمغانهای این مقاومت جانانه است.

وی با تشکر از هیات مذاکره کننده گفت: این هیات تا دید که امریکا زیاده خواهی می کند میز مذاکره را ترک کردند. آنها می خواهند آنچه را که در جنگ بدست نیاورده اند در میز مذاکره بدست بیاورند. از مجریان دولت هم تشکر می کنیم که نگذاشتند مردم سختی در این مدت داشته باشند از قوه قضاییه نیز به دلیل برخورد با پیاده نظام دشمن و در توقیف اموال آنها سریع و دقیق و عادلانه برخورد کردند تشکر می کنیم. البته مردم وقتی می بینند مسئولان امنیتی پیاده نظام دشمن را می گیرند انتظار مجازات هم دارند.

انتهای پیام/