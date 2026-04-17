سیدمهدی طباطبایی:
دیپلماسی، میدان، مردم و دولت چهار ضلع اقتدار ایران امروزند
معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رئیس جمهور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: از دل وحدت و یکپارچگی و همنوایی این چهار ضلع هارمونی لذتبخش و گوشنوازی از فردای ایران شنیده میشود.
به گزارش ایلنا، سیدمهدی طباطبایی معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رئیس جمهور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
دیپلماسی، میدان، مردم و دولت چهار ضلع اقتدار ایران امروزند. از دل وحدت و یکپارچگی و همنوایی این چهار ضلع هارمونی لذتبخش و گوشنوازی از فردای ایران شنیده میشود.
وقتی همه اجزای این گروه مطابق با سمفونی و هماهنگ با رهبری میزنند باید گفت «بزن که خوب میزنی» ...