به گزارش ایلنا، سیدمهدی طباطبایی معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس جمهور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

دیپلماسی، میدان، مردم و دولت چهار ضلع اقتدار ایران امروزند. از دل وحدت و یکپارچگی و همنوایی این چهار ضلع هارمونی لذت‌بخش و گوش‌نوازی از فردای ایران شنیده می‌شود.

وقتی همه اجزای این گروه مطابق با سمفونی و هماهنگ با رهبری می‌زنند باید گفت «بزن که خوب می‌زنی» ...

