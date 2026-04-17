امیر سرتیپ الهامی طی پیامی به مناسبت روز ارتش:
ارتش سپرِ استوار میهن در طوفانهای سخت است
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر سرتیپ علیرضا الهامی فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی کشور و نیروی پدافند هوایی ارتش طی پیامی ۲۹ فروردین روز ارتش جمهوری اسلامی ایران و حماسه آفرینیهای نیروی زمینی قهرمان را تبریک گفت.
متن پیام بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
ارتش جمهوری اسلامی ایران سپرِ استوار میهن در طوفانهای سخت است
۲۹ فروردین سالروز ارتش جمهوری اسلامی ایران، در حالی فرارسیده که میهن عزیزمان در میانه آزمونهای سخت و نبردهای سرنوشتساز قرار دارد. در روزهایی که سایۀ تهدید بر آسمان ایران سنگینی میکرد، ایستادگی بیباکانه و اقتدارِ بیچون و چرا در مرزهای زمینی هوایی و دریایی، نشان داد که ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپرِ استوار میهن در طوفانهای سخت است.
در روز ارتش، به یاد شهدای قهرمانی هستیم که مقتدرانه و ایثارگرانه در جنگ رمضان، با اقتدار و صلابت، دشمن را عقب رانده و بار دیگر ثابت کردند ارتش جمهوری اسلامی ایران؛ نماد اقتدار، مایه افتخار و نگهبانِ حیاتِ میهن است.
این روز عزیز فرصت مغتنمی است تا مراتب سپاس خود را از فرماندهان و سربازان دلاوری که در جبهههای نبرد اخیر، با ایمان راسخ و ارادهای پولادین، پاسخ دشمن را با قدرت دادند و نشان دادند که تمامیت ارضی این سرزمین، خط قرمزِ غیرتِ آنهاست ابراز داریم.
اینجانب به نمایندگی از یکایک غیور مردان شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور ۲۹ فروردین روز ارتش جمهوری اسلامی ایران را به محضر امیر سرلشکر حاتمی فرمانده محترم کل ارتش جمهوری اسلامی ایران و امیر سرتیپ جهانشاهی فرمانده محترم نیروی زمینی محوری ارتش تبریک میگویم و از ایستادگیِ قهرمانانه فرماندهان و سربازانی که در سختترین شرایط، آرامش را به ملت هدیه و هراس را به دشمن تحمیل کردند، سپاسگزارم.
پیروزی و سربلندی همیشگی شما را از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.
فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی کشور و نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران
سرتیپ ستاد علیرضا الهامی