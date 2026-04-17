فرمانده دافوس روز ارتش جمهوری اسلامی ایران را تبریک گفت

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر سرتیپ فرزاد اسماعیلی، فرمانده دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش با صدور پیامی فرارسیدن ۲۹ فروردین ماه روز ارتش جمهوری اسلامی ایران را به امیر سرلشکر حاتمی فرماندهی محترم کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، تبریک گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

سرور ارجمند؛ امیر سرلشکر دکتر امیر حاتمی

فرماندهی محترم کل ارتش جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم

با صلوات بر محمد (ص) و آل محمد (ص)

ارتش غیرتمند و ولایی جمهوری اسلامی ایران مجموعه نفیسی است از دلهایی که آمادگاه ایمان و دیده گانی که چشم به فرمان فرماندهی معظم کل قوا (مدظله العالی) و دستانی که سلحشورانه و مقتدرانه در حال دفاع در معرکه نبرد هستند.

۲۹ فروردین سالروز پر افتخار ارتش جمهوری اسلامی ایران و حماسه آفرینی‌های نیروی زمینی قهرمان؛ یادآور فداکاری و ایثارگری‌های ارتشیان عزیز و ارج نهادن به رشادت‌های غیور مردانی ست که شجاعانه، جان خود را در سنگرهای امنیّت، استقلال و دفاع از تمامیت ارضی کشور در طبق اخلاص نهاده‌اند و از کیان ایران عزیزمان و انقلاب اسلامی جانانه دفاع و در این میسر نورانی، شهیدانی والامقام تقدیم نموده‌اند که بر تارک آن می‌درخشد و سربلندی و افتخار را برای میهن عزیز خویش به ارمغان آورده اند.

اینجانب به نمایندگی از اساتید کارکنان و دانشجویان سلحشور دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا ضمن گرامی داشت حماسه آفرینی‌های ارتشیان دلاور در دوران دفاع مقدس، جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی رمضان؛ سالروز ارتش جمهوری اسلامی ایران را به حضرتعالی، آحاد فرماندهان و کارکنان غیور ارتش تبریک عرض نموده، از درگاه رفیع خداوند متعال در سایه عنایت حضرت ولی عصر (عج) و رهبری داهیانه فرماندهی معظم کل قوا حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (حفظه الله) توفیق روزافزون ارتش جمهوری اسلامی ایران را مسئلت دارم.

فرمانده دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران

سرتیپ فرزاد اسماعیلی