به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش؛ «مجید مشعلچی فیروزآبادی» جانشین معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و قائم‌مقام رئیس‌کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور پیامی ۲۹ فروردین، «روز ارتش جمهوری اسلامی ایران» و حماسه آفرینی‌های نیروی زمینی قهرمان را به امیر سرلشکر حاتمی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران تبریک گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

برادر ارجمند امیر سرلشکر حاتمی

فرمانده محترم کل ارتش جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم؛

بیست و نهم فروردین‌ماه، که در تقویم افتخارات این مرز و بوم به نام «روز ارتش جمهوری اسلامی ایران» مزین گشته، تجلی‌گاه شکوه و ایثار مردانی است که صلابت کوهستان و بی‎‌کرانگی دریا را در مسیر صیانت از آرمان‌های متعالی انقلاب اسلامی معنا کرده‌اند.

در سالی که گذشت، جهان شاهد بود که چگونه ارتش مقتدر در سایه وحدتی پولادین و برادرانه با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، حصاری نفوذناپذیر در برابر طمع‌ورزی بیگانگان کشید. حماسه ماندگار «دفاع مقدس دوازده روزه» و ظفرمندی در «جنگ رمضان»، برگ زرین دیگری بر دفتر افتخارات این نهاد مقدس افزود و بار دیگر شکست خفت‌بار دشمنان را در تالار تاریخ ثبت کرد.

اگرچه داغ جانسوز شهادت مظلومانه و ملکوتی علمدار نهضت و مقتدای امت، حضرت آیت‌الله العظمی شهید سیدعلی خامنه‌ای (رضوان‌الله تعالی علیه) و فرماندهان رشیدی همچون سپهبد شهید سید عبدالرحیم موسوی و سرلشکر شهید عزیز نصیرزاده در حمله ددمنشانه استکبار، بر جان‌ها سنگینی می‌کند، اما به فضل الهی، پرچم هدایت این نظام الهی امروز بر دوش رهبری فرزانه حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) استوار است و ارتش سرافراز، همچنان به عنوان ستون خیمه امنیت ملی، تحت فرمان ایشان پاسدار آرامش ملت است.

نقش راهبردی و تاثیرگذار ارتش در حراست از تمامیت ارضی و صیانت از حریم میهن، امروز نه تنها یک وظیفه نظامی، که عبادتی برخاسته از ایمان است. اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر و جاویدنام ارتش، این روز خجسته را به جنابعالی، فرماندهان غیور و سربازان جان‌برکف تبریک عرض نموده و از آستان حضرت حق، دوام عزت و شوکت روزافزون شما مجاهدان فی‌سبیل‌الله را در مسیر اعتلای ایران اسلامی مسئلت دارم.

قائم‌مقام بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

مجید مشعلچی فیروزآبادی