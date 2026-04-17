دعوت از بانوان غیرتمند و آحاد زنان برای شرکت در اجتماع دختران جان فدا

به گزارش ایلنا، متن اطلاعیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«وَجَعَلَ کَلِمَةَ الَّذینَ کَفَرُوا السُّفلیٰ وَ کَلِمَةُ اللّهِ هِیَ العُلیا»

امروز ملت ایران در مواجهه با آمریکای جنایتکار و رژیم غاصب صهیونیستی، بار دیگر ثابت کرده که حضور میدانی مردم، برهم‌زننده تمامی معادلات دشمن است. دشمن، محاسبات خود را بر جدایی ملت از آرمان‌های انقلاب بنا نهاده بود، غافل از آنکه مردم این سرزمین با ثبت‌نام گسترده در پویش «جان فدا»، پاسخی دندان‌شکن به این اوهام خام دادند. اینک این خیل عظیم زینبی‌مسلک، اعلام رسمی بانوان ایران است که هرگونه ماجراجویی دشمن، با طوفان خروشان دختران جان‌برکف این مرز و بوم مواجه خواهد شد.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ضمن تجلیل از بصیرت بانوان قهرمان ایران، از یکایک دختران جان‌فدا، بانوان غیرتمند، نخبگان، مادران شهدا و آحاد زنان ولایتمدار دعوت می‌نماید در این حرکت عظیم میدانی که امروز از ساعت ۱۴ و از میدان آیینی امام حسین (ع) به سمت چهار راه ولیعصر (عج) بر گزار می‌گردد؛ شرکت نموده و بار دیگر ثابت کنند که زنان این سرزمین در خط مقدم نبرد حق علیه باطل، بر عهد خود با خدا، شهیدان و ولی‌امر خویش استوارند. ان‌شاءالله این حضور حماسی، مشت محکمی بر دهان دشمنان و مقدمه‌ای برای سربلندی ایران اسلامی خواهد بود.