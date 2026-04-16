قالیباف:

آتش‌بس در لبنان نتیجه ایستادگی حزب‌الله و اتحاد محور مقاومت بود

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: آتش‌بس در لبنان نتیجه ایستادگی حزب‌الله و اتحاد محور مقاومت بود؛ به عهد خود پایبندیم.

به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در مطلبی در صفحه شخصی خود به زبان عربی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

«همانطور که دیشب هم گفتم، آتش‌بس فقط در نتیجه ایستادگی بی‌نظیر قهرمانان حزب الله و اتحاد محور مقاومت بود.

از تلاش‌های میانجیگرانه کشور پاکستان و ژنرال عاصم منیر برای برقراری این آتش بس تشکر می‌کنم.

به عهد خود پایبندیم….»

