قالیباف:
آتشبس در لبنان نتیجه ایستادگی حزبالله و اتحاد محور مقاومت بود
رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: آتشبس در لبنان نتیجه ایستادگی حزبالله و اتحاد محور مقاومت بود؛ به عهد خود پایبندیم.
به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در مطلبی در صفحه شخصی خود به زبان عربی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
«همانطور که دیشب هم گفتم، آتشبس فقط در نتیجه ایستادگی بینظیر قهرمانان حزب الله و اتحاد محور مقاومت بود.
از تلاشهای میانجیگرانه کشور پاکستان و ژنرال عاصم منیر برای برقراری این آتش بس تشکر میکنم.
به عهد خود پایبندیم….»