پرسش پزشکیان از برخی رهبران کشورهای جهان
رئیسجمهوری با یادآوری محتوای سخنانش در مجمع عمومی سازمان ملل در سال گذشته، پرسشی خطاب به برخی از رهبران کشورهای جهان مطرح کرد.
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
«سال گذشته در مجمع عمومی سازمان ملل (UNGA)، خواستار بازگشت به قاعده طلایی اسلام، مسیحیت، یهودیت و وجدان انسانی شدم «آنچه را برای خود نمیپسندی برای دیگران مپسند»—اصلی جهانشمول که به طور آشکار توسط رژیم صهیونیستی نقض میشود.
سلاحهای هستهای برای یک رژیم، اما جنگ علیه یک ملت به خاطر برنامه هستهای صلحآمیزش؟ دانشمندان در ایران، عراق و سوریه ترور میشوند، کودکان در میناب کشته میشوند— آیا وجدان انسانی در برخی از رهبران جهان از میان رفته است؟»