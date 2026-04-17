احمدیان:

مقاومت مردم لبنان و برادران حزب‌الله دشمن را وادار به پذیرش آتش‌بس کرد

مقاومت مردم لبنان و برادران حزب‌الله دشمن را وادار به پذیرش آتش‌بس کرد
عضو شورای دفاع گفت: مقاومت شجاعانه مردم لبنان و برادران حزب‌الله دشمن صهیونیستی را وادار به ‎عقب‌نشینی و پذیرش آتش‌بس کرد.

به گزارش ایلنا، علی اکبر احمدیان در پیامی در شبکه مجازی ایکس نوشت: مقاومت شجاعانه مردم لبنان و برادران حزب الله سرانجام دشمن صهیونیستی را وادار به ⁧ عقب‌ نشینی⁩ و پذیرش آتش بس کرد.

وی گفت که ایران همواره حمایت از مقاومت را یک اصل مهم راهبردی و دفاعی می‌داند.

احمدیان افزود: امروز به برکت خون شهدا و رهبر شهید جبهه پیروز یکپارچه مقاومت از همیشه قدرتمندتر و استوارتر است.

