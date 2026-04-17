احمدیان:
مقاومت مردم لبنان و برادران حزبالله دشمن را وادار به پذیرش آتشبس کرد
کد خبر : 1774272
به گزارش ایلنا، علی اکبر احمدیان در پیامی در شبکه مجازی ایکس نوشت: مقاومت شجاعانه مردم لبنان و برادران حزب الله سرانجام دشمن صهیونیستی را وادار به عقب نشینی و پذیرش آتش بس کرد.
وی گفت که ایران همواره حمایت از مقاومت را یک اصل مهم راهبردی و دفاعی میداند.
احمدیان افزود: امروز به برکت خون شهدا و رهبر شهید جبهه پیروز یکپارچه مقاومت از همیشه قدرتمندتر و استوارتر است.