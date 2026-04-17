محسن رضایی:
هر مذاکرهای منوط به رضایت شروط ایران و مقاومت است
فرمانده سپاه در دوران جنگ تحمیلی تصریح کرد: هر مذاکرهای در آینده منوط به رعایت شروط ایران و مقاومت است.
به گزارش ایلنا، محسن رضایی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
«مقاومت مجاهدان حزبالله و فشارهای چندوجهی ایران (تنگه هرمز و توقف مذاکره) منجر به تحمیل آتشبس به دشمن صهیونی-آمریکایی در لبنان شد؛ این درحالی است که دولت لبنان و ترامپ تلاش میکنند این آتشبس را ابتکار خود اعلام کنند.
هر مذاکرهای در آینده منوط به رعایت شروط ایران و مقاومت است.»