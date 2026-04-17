محمد معتمدی‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره این که تصمیم برای آتش‌بس و مذاکره تصمیمی است در بالاترین سطوح نظام با موافقت مقام معظم رهبری شکل گرفته است، اما شاهد هستیم افرادی که هیچ مسئولیتی ندارند درباره این تصمیات اظهارنظرهایی می‌کنند که بعضاً با دید غیرواقعی بیان می‌شود و گاهی توهین به مقامات و هزینه‌تراشی برای مردم کشور دارد، گفت: انسجام بعد از جنگ ۱۲ روزه، در یک هماهنگی با توجه به منویات و توجه ویژه رهبر شهیدمان شکل گرفت، هم میدان و هم دیپلماسی و هم مردم پای کار آمدند و در یک جبهه کار را پیش ببرند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در ابتدای جنگ تحمیلی سوم که رهبرمان را شهید کردند، این انسجام بین مردم، مسئولان و حاکمیت بیش از پیش نمود پیدا کرد. به‌گونه‌ای که مردم میدان را به‌صورت کلی در سراسر کشور در دست گرفتند.

وی تاکید کرد: هماهنگی بین سران قوا و رهبر عزیزمان کامل است، همان طور که پیش از این‌ها هم یعنی از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه به این سو این هماهنگی وجود داشته و امروز هم کامل در حال انجام است.

معتمدی‌زاده با بیان اینکه اکنون باید به‌طور ویژه به حاکمیت اعتماد کنیم، عنوان کرد: در حال حاضر هم مشاهده می‌کنیم، رئیس تیم مذاکره‌کننده آقای قالیباف و آقای عراقچی هستند و سایر عزیزان هم در کنار ایشان کار را پیش می‌برند.

وی یادآور شد: البته در بحث مذاکرات ذکر یک نکته هم ضروری است، این حساسیتی که مشاهده می‌کنیم، ناشی از آن است که ما دو بار در میانه مذاکرات از سوی آمریکا مورد حمله قرار گرفتیم. این مسئله بی‌اعتمادی و جو بسیار بد روانی به وجود آورده که البته بخشی هم به‌حق است و در اذهان عمومی ملت ما ایجاد و موجب شده است که اعتمادی به مذاکرات وجود نداشته باشد، این موضوعی واقعی است که مردم هم بیان می‌کنند.

این عضو کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما باید این اطمینان را به‌صورت کلی به مردم بدهیم و مردم هم این اعتماد را داشته باشند که این تصمیم، تصمیم حاکمیتی است؛ یعنی اگر امروز تیم مذاکره‌کننده به مذاکره می‌رود، قطعاً این اقدام بر اساس یک تصمیم حاکمیتی، با نظر رهبر انقلاب و سران قوا و به‌طور کلی حاکمیت اتخاذ شده است.

وی بیان کرد: باید این موضوع کاملاً برای مردم تشریح شود که اگر امروز مذاکره می‌کنیم، به‌عنوان یک ابرقدرت و با تمام قدرت و با شروطی که خودمان تعیین کرده‌ایم، وارد مذاکره شده‌ایم، نه شروط آن‌ها. یادمان نرفته در ابتدا آن ۱۵ بند مطرح بودند که ما نپذیرفتیم و نهایتاً آن‌ها ۱۰ بند از شروط ما را پذیرفتند و آتش‌بس بر مبنا و اساس آن شکل گرفت و اکنون هم کار بر پایه همان ۱۰ بند در حال پیشرفت است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اگر دور اول مذاکرات هم به نتیجه کافی و لازم نرسید، به این دلیل بود که ما بر مواضع خود محکم ایستادیم. به نظر می‌رسد که باید بیشتر با مردم صحبت شود و این موضوعات بیشتر تشریح شود تا حساسیتی که آن اشاره شد، کاهش یابد.

وی با اشاره به اینکه نفس مذاکرات برای مردم جامعه باید تشریح و توضیح داده شود، گفت: البته بیان کردن برخی از اظهارت از سوی مردم جامعه با توجه به اینکه رهبر ما را شهید کردند و فرماندهان و عزیزانی که هر یک برای ما ارزش بسیاری داشتند را به شهادت رساندند، طبیعی است و ایم موضوعی عادی است که مردم احساسات شدیدی داشته باشند. هنوز حتی مراسم تشییع رهبرمان برگزار نشده است و این خود یک حساسیت طبیعی ایجاد می‌کند. ما باید هم وضعیت میدان و هم دیپلماسی را برای مردم تشریح کنیم، زیرا مردم واقعاً تلاش کردند و این میدان را حفظ کردند. از همین رو به نظر می‌رسد این حساسیت‌هایی که از جهات مختلف مردم وجود دارد، حتی اگر در برخی موارد با تندی همراه باشد، قابل درک است. به هرحال ما موضع‌گیری‌های مردم را نباید نقد کنیم، زیرا در برابر آمریکایی قرار داریم که از نظر ما سابقه‌ای از جنایت، کودک‌کشی، انسان‌کشی و نسل‌کشی دارد. آن‌ها در همین مدت اخیر فرماندهان و مردم ما را به شهادت رساندند، کودکان ما را در مدارس هدف قرار دادند و به‌طور کلی رفتارهایی غیرانسانی داشته‌اند و حیوان‌های با خوی کثیفی هستند که نسل‌کشی می‌کنند و مردم حق دارند، هیچ اعتمادی به آنها نداشته باشند.

معتمدی‌زاده درباره اینکه مردم با حضورشان در میدان‌ها به صورت شبانه‌روزی اعلام کرده‌اند به تصمیمات رهبری و نظام اعتماد دارند اما شاهدیم جریان و افرادی که در کشور همیشه ساز مخالف با هر تصمیمی در کشور می‌زنند، این بار هم شروع کرده‌اند، گفت: من نماینده مجلس هستم و آنچه بعد از جنگ دوازده روزه مشاهده کردم این بود که هماهنگی کامل و لازمی که مدنظر رهبر شهیدمان بود اتفاق افتاد، که با شهادت رهبر عزیزمان این انسجام و هماهنگی بیش از پیش بین مردم مسئولین نمود پیدا کرد و انسجام کامل و لازم وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: معتقدم مسئولان ما باید بیشتر به این انسجام و هماهنگی بپردازند، بیشتر باید این تصمیم حاکمیتی برای مردم تشریح شود که اگر تندی از سوی مردم هم وجود دارد، همین‌ها هم نباشد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: پس از جنگ دوازده روزه و مخصوصا بعد از شهادت رهبری، چنین واکنش‌هایی از سوی مردم طبیعی است. باور کنید روزی نیست که پیام‌هایی مبنی بر مخالفت با مذاکره دریافت نشود. مردم نسبت به مذاکره خوش‌بین نیستند و معتقدند که در گذشته هم در حین مذاکرات مورد حمله قرار گرفته‌ایم و این اقدامات را نوعی فریب می‌دانند. این ذهنیت نتیجه فضایی است که دشمنان ما در سال‌های اخیر ایجاد کرده‌اند.

وی تاکید کرد: از نظر من، باید بیشتر با مردم صحبت شود، موضوعات شفاف‌تر بیان شود و این شفافیت به‌ویژه از سوی سران قوا تقویت شود. زیرا بسیاری از مردم هنوز در خصوص مذاکرات توجیه نشده‌اند. من خودم سعی کرده‌ام در میان مردم حضور داشته باشم و با اقشار مختلف گفت‌وگو کنم؛ بسیاری از آن‌ها هنوز در این زمینه ابهام دارند. بنابراین، لازم است مسئولان، به‌ویژه سران قوا، بیشتر با مردم سخن بگویند و موضوعات را شفاف کنند تا این مسائلی کاهش یابد.

معتمدی زاده بیان کرد: برخی افراد نباید دچار افراط نشوند، زیرا ما در یک پیچ تاریخی قرار داریم و این صلابت، عزت و استقلالی که در حاکمیت شکل گرفته و انسجامی که میان مردم و مسئولان وجود دارد، یک نقطه قوت اساسی برای آینده نظام محسوب می‌شود. این فضا باید حفظ شود و نباید با مطرح کردن برخی از مسائل از سوی افراد به آن آسیب وارد شود.

وی بیان کرد: من شب‌ها در تجمعات مردمی حضور دارم، مردم بسیاری درباره مذاکره صحبت می‌کنند، خیلی‌ها درخصوص مذاکره توجیه نیستند، بنابراین به اعتقاد من شفافیت بیشتر از سوی سران قوا می‌تواند به تثبیت این وضعیت کمک کند، زیرا مردم باید این موضوعات را درک کنند و مذاکرات برای‌شان جا بیفتد تا بعضی‌ها در مورد مذاکره کاسه داغ‌تر از آش نشوند و این موضوعی است که باید همه ما نسبت به آن همراه و همگام باشیم. باید به تصمیماتی که در حاکمیت اتخاذ می‌شود، اعتماد کنیم. قطعاً تیم مذاکره‌کننده هم بدون هماهنگی و بدون اذن رهبری اقدامی انجام نمی‌دهد.

