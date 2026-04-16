رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت در نشست با جمعی از مدیران رسانه:

نگرانی بابت تأمین کالاهای اساسی وجود ندارد

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت تأکید کرد که نگرانی بابت تأمین کالاهای اساسی وجود ندارد.

به گزارش ایلنا به نقل از  پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، الیاس حضرتی در نشست با جمعی از مدیران رسانه‌ای درباره اقدامات دولت در جنگ رمضان گفت: دولت به صورت شبانه‌روزی در تلاش بود تا کوچک‌ترین خللی در زندگی مردم ایجاد نشود.

‎وی افزود: برای تمامی استان‌ها برنامه‌ریزی‌های جداگانه و مشخص وجود داشت و استانداران دولت به صورت میدانی پای کار بودند تا آنچه پیش‌بینی شده بود، انجام شود و کاستی وجود نداشته باشد.

‎حضرتی با اشاره به کمبودهای ناشی از جنگ در کشورهای دیگر تصریح کرد: زمانی که کشورها درگیر جنگ می‌شوند و اولین شلیک توسط سربازها صورت می‌گیرد، دچار کمبودهای فراوانی در اقلام معیشتی مردم می‌شوند؛ اما با درایت، بصیرت و هوشمندی مردم در کنار عملکرد بخش‌های مختلف دولت، مشاهده کردیم که هیچ کمبودی در اقلام غذایی به وجود نیامد. از نان تا روغن و سایر کالاها مانند دوران پیش از جنگ تأمین شد.

‎رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت ادامه داد: برای ماه‌های آتی نیز هیچ‌گونه نگرانی وجود ندارد؛ گمرکات و مرزهای کشور کاملا و شدیداً فعال هستند و علاوه بر ذخیره‌سازی که از قبل صورت گرفته، تمامی نیازهای کشور تأمین می‌شود.

‎حضرتی با اشاره به مذاکرات هفته گذشته در اسلام آباد پاکستان اظهارکرد: آقای قالیباف مورد وثوق گروه‌های مختلف اعم از سران قوا، گروه‌های نظامی و خاصه، مقام معظم رهبری هستند و به همراه سایر افراد در این مذاکرات شرکت کردند.

‎وی بیان کرد: برخلاف تیم ایرانی که با اختیارات کامل و چهارچوب‌های مشخص در این مذاکرات حضور داشتند، اما آمریکایی‌ها هیچ‌گونه اختیاری نداشتند و با خروج‌های متعدد از جلسه، مطالب را با دیگران چک می‌کردند و هر بار بر سر میز حضور پیدا می‌کردند حرف خود را تغییر می‌دادند. موضع ایران از قبل مشخص بوده و انصافا مذاکره کنندگان ایرانی به خوبی از حق ملت ایران دفاع کردند.

‎در این جلسه علی احمدنیا، رئیس امور اطلاع‌رسانی دولت نیز حضور داشت و مدیران رسانه‌های حاضر نیز ضمن حمایت از اقدامات دولت به‌ویژه بازسازی سریع پل‌ها و راه‌های کشور تقدیر و برای روایت بازسازی و سازندگی ایران اسلامی اعلام آمادگی کردند.

