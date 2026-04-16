نگرانی بابت تأمین کالاهای اساسی وجود ندارد

‎وی افزود: برای تمامی استان‌ها برنامه‌ریزی‌های جداگانه و مشخص وجود داشت و استانداران دولت به صورت میدانی پای کار بودند تا آنچه پیش‌بینی شده بود، انجام شود و کاستی وجود نداشته باشد.

‎حضرتی با اشاره به کمبودهای ناشی از جنگ در کشورهای دیگر تصریح کرد: زمانی که کشورها درگیر جنگ می‌شوند و اولین شلیک توسط سربازها صورت می‌گیرد، دچار کمبودهای فراوانی در اقلام معیشتی مردم می‌شوند؛ اما با درایت، بصیرت و هوشمندی مردم در کنار عملکرد بخش‌های مختلف دولت، مشاهده کردیم که هیچ کمبودی در اقلام غذایی به وجود نیامد. از نان تا روغن و سایر کالاها مانند دوران پیش از جنگ تأمین شد.

‎رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت ادامه داد: برای ماه‌های آتی نیز هیچ‌گونه نگرانی وجود ندارد؛ گمرکات و مرزهای کشور کاملا و شدیداً فعال هستند و علاوه بر ذخیره‌سازی که از قبل صورت گرفته، تمامی نیازهای کشور تأمین می‌شود.

‎حضرتی با اشاره به مذاکرات هفته گذشته در اسلام آباد پاکستان اظهارکرد: آقای قالیباف مورد وثوق گروه‌های مختلف اعم از سران قوا، گروه‌های نظامی و خاصه، مقام معظم رهبری هستند و به همراه سایر افراد در این مذاکرات شرکت کردند.

‎وی بیان کرد: برخلاف تیم ایرانی که با اختیارات کامل و چهارچوب‌های مشخص در این مذاکرات حضور داشتند، اما آمریکایی‌ها هیچ‌گونه اختیاری نداشتند و با خروج‌های متعدد از جلسه، مطالب را با دیگران چک می‌کردند و هر بار بر سر میز حضور پیدا می‌کردند حرف خود را تغییر می‌دادند. موضع ایران از قبل مشخص بوده و انصافا مذاکره کنندگان ایرانی به خوبی از حق ملت ایران دفاع کردند.

‎در این جلسه علی احمدنیا، رئیس امور اطلاع‌رسانی دولت نیز حضور داشت و مدیران رسانه‌های حاضر نیز ضمن حمایت از اقدامات دولت به‌ویژه بازسازی سریع پل‌ها و راه‌های کشور تقدیر و برای روایت بازسازی و سازندگی ایران اسلامی اعلام آمادگی کردند.