به گزارش ایلنا،محمدرضا عارف در حاشیه بازدید میدانی از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در گفت‌وگویی تلویزیونی اظهار کرد: آن بخشی که از ابتدا به مردم تضمین دادیم، مدیریت کالاهای اساسی بود و در همین مسیر ارائه کالابرگ‌ که اکنون چهارمین ماه را پشت سرمی‌گذارد با هدف جبران افزایش قیمت‌ها انجام شد.

وی یادآور شد: در سال جدید نیز مطالعاتی را آغاز کردیم که اگر لازم باشد حتی عدد کالابرگ را اصلاح کنیم تا قدرت خرید مردم در این بخش آسیب نبیند. ستاد تنظیم بازار فعال است و موضوع نظارت بر قیمت‌ها را حتی در کالاهای غیراساسی نیز جدی‌تر دنبال خواهیم کرد.

عارف با بیان اینکه استان‌های مرزی اختیارات دولت را در حوزه خود دارا هستند، تصریح کرد: بنابراین ما در هیچ شرایطی نگران قطع ارتباط یا مبادله کالا نیستیم. مذاکراتی که با کشورهای همسایه و کشورهای مختلف داشته‌ایم، تفاهم‌هایی که برقرار کرده‌ایم و قراردادهایی که بسته‌ایم، تضمین لازم را به ما ارائه می‌دهد.

معاون اول رئیس‌جمهوری همچنین در جریان این بازدید با اشاره به شرایط کشور، گفت: جنگ اخیر نه‌تنها ظرفیت دولت بلکه ظرفیت ملت ایران را به‌خوبی نشان داد و در این مسیر عنایات الهی نیز به‌وضوح قابل مشاهده بود.

وی یادآور شد: در این جنگ، حوادث متعددی رخ داد که هریک یادآور تجربه‌هایی همچون طبس بود. ملت ایران بارها یاری الهی را در عبور از این شرایط مشاهده کرد. ما روزی روایت می کنیم که چه طبس‌هایی در این جنگ دیدیم.

عارف با قدردانی از اقدامات کارکنان صنعت نفت و پخش و پالایش، اظهار کرد: عملکرد این بخش در شرایطی که دشمن به‌دنبال ایجاد اختلال در زیرساخت‌ها بود، بسیار فراتر از انتظار ظاهر شد. هدف دشمن صرفاً آسیب به زیرساخت‌ها نبود، بلکه تلاش کرد با ایجاد اختلال در خدمات، نارضایتی در مردم ایجاد کند، اما کارکنان این حوزه با تلاش شبانه‌روزی، این توطئه را خنثی کردند. دشمنی که ادعای کمک به مردم ایران داشت فقط به زندگی، معیشت و آرامش مردم شلیک می‌کرد تا ملت را از پا در بیاورد اما هرگز موفق نشد.

معاون اول رئیس‌جمهوری با اشاره به رویکرد دولت در مدیریت شرایط جنگی، اظهار کرد: دولت با فرض تداوم جنگی فراگیر و طولانی، برنامه‌ریزی‌های لازم را برای اداره کشور انجام داده و جای هیچ نگرانی برای مردم نیست. دولت دفاع و سازندگی در این مسیر جز به تسلیم دشمن در برابر خواسته‌های ملت ایران رضایت نخواهد داد.

وی تأکید کرد: نتیجه جنگ باید تأمین خواسته‌های به‌حق ملت ایران باشد و در این مسیر، دولت موظف است همزمان با پیگیری اهداف راهبردی، آرامش و ثبات در زندگی مردم را نیز حفظ کند.

عارف با بیان اینکه ایران کشوری با تمدنی چندهزار ساله است و هرگز در برابر زیاده‌خواهی دشمنان تسلیم نخواهد شد، تصریح کرد: پس از این جنگ، معادلات تغییر خواهد کرد و دیگر مسئله‌ای به نام تحریم معنا نخواهد داشت. تنگه هرمز و مدیریت آن نیز باید در چارچوب منافع ملت ایران تعریف شود.

