عارف در بازدید از تأمین اجتماعی و صنعت نفت:
ایران تسلیم زیادهخواهی نمیشود/ پس از جنگ مسألهای به نام «تحریم» نخواهیم داشت
معاون اول رئیسجمهور در بازدید از سازمان تأمین اجتماعی و شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی، با قدردانی از عملکرد این دو مجموعه در شرایط جنگی، بر نقش آنها در حفظ آرامش مردم و پایداری خدمات تأکید کرد و گفت: ایران در برابر زیادهخواهی دشمنان تسلیم نمیشود و نتیجه این جنگ، تغییر معادلات به نفع ملت ایران خواهد بود.
به گزارش ایلنا، معاون اول رئیسجمهور در ادامه بازدیدهای منظم میدانی خود ، با حضور در سازمان تأمین اجتماعی و شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران، از نزدیک در جریان روند خدماترسانی، عملکرد این نهادها در جنگ اخیر و برنامههای پیشرو قرار گرفت.
محمدرضا عارف در دیدار با مدیران سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به خدمات گسترده این سازمان به حدود نیمی از جمعیت کشور، گفت: عملکرد تأمین اجتماعی بهویژه در جریان جنگ تحمیلی سوم، موجب رضایت، آرامش و اطمینان خاطر مردم، بهویژه بازنشستگان و بیمهشدگان شده است.
وی افزود: اهمیت سازمان تأمین اجتماعی در ارائه خدمات مالی، بیمهای و درمانی به جمعیتی گسترده، نشاندهنده جایگاه راهبردی این سازمان در نظام اجرایی و حکمرانی کشور است.
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به اینکه این سازمان به حدود ۵۰ میلیون نفر خدمات ارائه میدهد، تصریح کرد: تأمین اجتماعی بهعنوان یک نهاد عمومی غیردولتی، بدون اتکا به منابع عمومی، مأموریتهای گستردهای را بر عهده دارد و در شرایط خاصی مانند جنگ، اهمیت حمایت از آن دوچندان میشود.
عارف با تأکید بر حمایت دولت چهاردهم از این سازمان گفت: دولت همواره از تأمین اجتماعی، بهویژه بازنشستگان و اقشار تحت پوشش آن که نیازمند توجه بیشتری هستند، حمایت کرده و آمادگی دارد پیشنهادهای این سازمان برای ارتقای عملکرد را در قالب لایحهای به مجلس ارائه کند.
وی همچنین با اشاره به لزوم ساماندهی بدهیهای دولت به این سازمان، خواستار ارائه طرحی جامع برای تعیین تکلیف این مطالبات شد.
معاون اول رئیسجمهور پیگیری طرح نظام جامع تأمین اجتماعی را نیز ضروری دانست و تأکید کرد: این سازمان باید از تحمیل تعهدات فراتر از منابع خود مصون بماند و چارچوب حرفهای منابع و مصارف آن حفظ شود.
وی با تقدیر از تلاش مدیران و کارکنان تأمین اجتماعی خاطرنشان کرد: گزارشها نشان میدهد اقدامات این سازمان در دوره جنگ، رضایت عمومی و آرامش جامعه را بهدنبال داشته و دولت نیز برای تقویت این روند آمادگی کامل دارد.
در ابتدای این نشست، مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، گزارشی از عملکرد و برنامههای این سازمان ارائه کرد.
معاون اول رئیسجمهور در ادامه و در بازدید از شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران، با اشاره به شرایط کشور گفت: جنگ اخیر نهتنها ظرفیت دولت، بلکه ظرفیت ملت ایران را بهخوبی نشان داد و در این مسیر، عنایات الهی نیز بهوضوح قابل مشاهده بود.
وی افزود: در این جنگ، حوادث متعددی رخ داد که هر یک یادآور تجربههایی همچون طبس بود و ملت ایران بارها یاری الهی را در عبور از این شرایط مشاهده کرد. ما یک روزی روایت می کنیم که چه طبس هایی در این جنگ دیدیم.
عارف با قدردانی از تلاشهای مدیران و کارکنان صنعت نفت و پخش و پالایش، تصریح کرد: عملکرد این بخش در شرایطی که دشمن بهدنبال ایجاد اختلال در زیرساختها بود، بسیار فراتر از انتظار ظاهر شد.
وی افزود: هدف دشمن صرفاً آسیب به زیرساختها نبود، بلکه تلاش داشت با ایجاد اختلال در خدمات، نارضایتی در میان مردم ایجاد کند، اما کارکنان این حوزه با تلاش شبانهروزی، این توطئه را خنثی کردند. در واقع دشمنی که ادعای کمک به مردم ایران را داشت فقط به زندگی، معیشت و آرامش مردم شلیک می کرد تا ملت را از پا در بیاورد اما هرگز موفق نشد.
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به رویکرد دولت در مدیریت شرایط جنگی گفت: دولت با فرض تداوم جنگی فراگیر و طولانی، برنامهریزیهای لازم را برای اداره کشور انجام داده و جای هیچ نگرانی برای مردم نیست. البته دولت دفاع وسازندگی در این مسیر، به چیزی جز تسلیم دشمن در برابر خواستههای ملت ایران رضایت نخواهد داد.
وی تأکید کرد: نتیجه این جنگ باید تأمین خواستههای بهحق ملت ایران باشد و در این مسیر، دولت موظف است همزمان با پیگیری اهداف راهبردی، آرامش و ثبات در زندگی مردم را نیز حفظ کند.
عارف در پایان با تأکید بر آینده تحولات گفت: ایران کشوری با تمدنی چند هزار ساله است و هرگز در برابر زیادهخواهی دشمنان تسلیم نخواهد شد.
وی تصریح کرد: پس از این جنگ، معادلات تغییر خواهد کرد و دیگر مسألهای به نام تحریم معنا نخواهد داشت و تنگه هرمز و مدیریت آن باید در چارچوب منافع ملت ایران تعریف شود.