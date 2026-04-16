به گزارش ایلنا، علیرضا عباسی، نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی در یادداشتی به تبیین لزوم شفافیت در مذاکرات دیپلماتیک و تکیه بر قدرت میدانی برای احقاق حقوق ملت پرداخت.

متن این یادداشت به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

یکی از انتظارات جدی مردم مبعوث شده در تجمعات این شب‌ها از ما به عنوان نمایندگان مجلس شورای اسلامی، لزوم احترام مسئولان به افکار عمومی امت قهرمان است. مردم انتظار دارند در جریان حداقلی از امور جاری کشور قرار گیرند و موضوعات روز را به جای رسانه‌های معاند، از زبان مسئولان نظام بشنوند.

لذا حداقل انتظار این است که آقایان عبدالناصر همتی به عنوان مسئول کمیته اقتصادی، عباس عراقچی به عنوان رئیس کمیته سیاسی و اسماعیل بقایی و غریب‌آبادی به عنوان مسئولان کمیته حقوقی در مذاکرات پاکستان، گزارشی اجمالی در رابطه با وضعیت تحقق پیش‌شرط‌ها و مطالبات جمهوری اسلامی در این مذاکرات به پیشگاه ملت ارائه دهند.

اگر احیاناً جمع‌بندی بر حضور مجدد در میز مذاکره است، تیم مذاکره‌کننده باید با ارائه گزارش‌های دقیق، افکار عمومی را اقناع کرده و خود نیز با سوء‌ظن مطلق نسبت به نیات طرف مقابل و بدون کوچکترین اعتمادی به دشمنان جنایتکار ایران اسلامی در جلسات حاضر شوند. با این حال، باید توجه داشت که آزموده را آزمودن خطاست؛ مسئولان باید یک‌بار برای همیشه چرخه باطل و معیوب «مذاکره، جنگ، آتش‌بس و دوباره مذاکره» را بشکنند.

حقوق حقه مردم، منافع ملی کشور و مجموعه محور مقاومت باید در میدان جهاد و با تکیه بر حمایت‌های گسترده مردمی دنبال شود. شایسته است خواسته‌های ایران اسلامی با اقتدار در میدان نبرد به دشمنان جنایتکار تحمیل گردد و ضمانت اجرای این خواسته‌ها نیز تنها در اقتدار نظامی و حضور مقتدرانه مردم در صحنه جستجو شود، نه در وعده‌های پوشالی دشمن.

انتهای پیام/