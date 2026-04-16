به اطلاع کلیه نامزدهای انتخابات اولین میاندوره ای ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری می رساند، با عنایت به مفاد ماده ١٧ قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری مدت زمان قانونی فعالیت‌های تبلیغاتی کلیه نامزدهای انتخابات اولین میاندوره‌ای ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری در حوزه‌های انتخابیه استان‌های آذربایجان شرقی، تهران، خراسان جنوبی و خوزستان، ١۵ روز می‌باشد که زمان آن از ساعت ٠٠:٠١ بامداد روز چهارشنبه تاریخ ١۴٠۵/٠١/٢۶ آغاز شده است و در ساعت ٠٨:٠٠ صبح روز پنجشنبه تاریخ ١۴٠۵/٠٢/١٠ پایان می‌یابد.