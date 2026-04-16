انهدام بمبهای عملنکرده؛
مردم نگران صداهای انفجار در ایلام نباشند
روابط عمومی سپاه امیرالمؤمنین استان ایلام اعلام کرد: به دلیل خنثی سازی و انفجار مهمات باقیمانده از حملات آمریکایی- صهیونی، امروز صداهایی به گوش میرسد که نگران کننده نیست.
به گزارش ایلنا، بنابر اعلام روابط عمومی سپاه امیرالمؤمنین استان ایلام در محدوده شهرستانهای مهران و ملکشاهی؛ از سوی تیمهای چک و خنثی سپاه استان ایلام، احتمال شنیدن صدای انفجار از ساعت ۱۵ تا ۱۷ عصر امروز، پنجشنبه ۲۷ فروردین ماه جاری وجود دارد.
روابط عمومی سپاه امیرالمؤمنین استان ایلام اعلام کرد: جای هیچ گونه نگرانی نیست و این عملیات، کنترل شده و مربوط به مهمات باقیمانده از حملات آمریکایی- صهیونی است.