به گزارش ایلنا، بنابر اعلام روابط عمومی سپاه امیرالمؤمنین استان ایلام در محدوده شهرستان‌های مهران و ملکشاهی؛ از سوی تیم‌های چک و خنثی سپاه استان ایلام، احتمال شنیدن صدای انفجار از ساعت ۱۵ تا ۱۷ عصر امروز، پنج‌شنبه ۲۷ فروردین ماه جاری وجود دارد.

روابط عمومی سپاه امیرالمؤمنین استان ایلام اعلام کرد: جای هیچ گونه نگرانی نیست و این عملیات، کنترل شده و مربوط به مهمات باقیمانده از حملات آمریکایی- صهیونی است.

