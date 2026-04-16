امیر حاتمی دستور دادند در صورت تجاوز زمینی به کشور، حتی یک نفر از متجاوزین هم نباید زنده بماند

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر سرتیپ محمد اکرمی‌نیا، سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران در گفت‌وگو با «شبکه خبر»، ضمن تبریک روز ارتش به تمامی همرزمان خود، با اشاره به ایستادگی بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی مقابل توطئه انحلال ارتش، اظهار کرد: شعارهایی تحت عنوان ارتش خلقی یا جامعه بی‌طبقه توحیدی در ایام ابتدایی انقلاب مطرح می‌شد، اما نگاه تیزبین حضرت امام (ره) باعث شد که ایشان از ارتش حمایت کرده و مانع توطئه انحلال ارتش شوند. این نگاه البته عقبه‌ای تاریخی دارد، در تاریخ شاهدیم که از بدو آغاز نهضت انقلابی ملت ایران، حضرت امام از ارتش حمایت کرده و آن را با صفاتی چون فرزندان ملت توصیف کردند.

وی ادامه داد: حضرت امام(ره) همواره دغدغه عظمت، استقلال و عزت ایران را داشتند به طوری‌که در زمان مخالفت صریح خود با لایحه کاپیتولاسیون در حکومت پهلوی، به لگدکوب شدن عزت ارتش پرداختند. قطعا دشمنان خارجی و‌ افرادی که موضوع انحلال ارتش را مطرح می‌کردند، اهداف خطرناکی در ذهن داشتند که بعدها، این مورد با حوادث رخ داده، مشخص شد.

سخنگوی ارتش متذکر شد: ارتش نیز بعدها نشان داد که شایسته این حمایت حضرت امام (ره) و مردم ایران بود. پس از انقلاب ما با مساله تجزیه طلبی مطرح بودیم، آن زمان سپاه پاسداران انسجام پیدا نکرده بود ولی ارتش مقتدرانه وارد شد و ایران را از خطر تجزیه نجات داد. در جنگ ۸ ساله تحمیلی نیز ارتش دوشادوش برادران خود در سپاه و‌ بسیج مردمی خوش درخشید و با تقدیم ۴۸ هزار شهید، مانع تحقق اهداف دشمن شد. پس از جنگ نیز همواره در بلایای طبیعی در جهت حمایت از مردم بر آمده است.

سخنگوی ارتش در ادامه به اقدامات ارتش در جنگ ۴۰ روزه پرداخت و تصریح کرد: ارتش در حوزه آفند و پدافند، اقدامات موثری داشت. دشمنان ما در این جنگ، از نظر نظامی تا بن دندان مسلح بودند ولی ارتش همسو با دیگر نیروهای مسلح، مانع تحقق اهداف دشمن شد. در این جنگ بسیاری از هواگردهای دشمن از جمله پهپادها و جنگنده‌های دشمن، منهدم شدند که همین موضوع تجربیات قابل توجهی را برای ارتش به همراه آورده است.

ارتش همچنین در حوزه تجهیزات مورد نیاز خود نیز تمهیدات لازم را از گذشته پیش‌بینی کرده بود که پهپاد آرش ۲، نمونه همین مساله است. دیگر تجهیزات بومی همچون تجهیزات جنگالی نیز در این جنگ مورد استفاده قرار گرفت که همگی عملکردی موثر داشتند.

امیر سرتیپ اکرمی‌نیا درباره اقدامات ارتش در حوزه درمانی نیز بیان کرد: بیمارستان‌های ارتش همواره در این جنگ به روی مردم باز بود و خدمات درمانی به ملت شریف ایران ارائه شد.

وی در پاسخ به سوالی درباره برنامه‌های روز ارتش نیز گفت: امسال روز ارتش در شرایطی ویژه به سر می‌بریم چراکه یگان‌های ارتش در آماده‌باش کامل قراردارند به همین دلیل هم امکان برگزاری رژه وجود ندارد اما برنامه‌هایی چون حضور پرشورتر فرماندهان ارتش در مراسم نماز جمعه سراسر کشور، رژه موتوری کارکنان ارتش، حضور پررنگ‌تر فرماندهان و کارکنان ارتش در تجمعات شبانه مردم انجام خواهد شد. همچنین در تعدادی از میادین شهر تهران، تعدادی از همرزمان عزیزمان که در ناوشکن دنا حضور داشتند و اخیرا به کشور بازگشته‌اند، در میان مردم حضور پیدا خواهند کرد.

سخنگوی ارتش در خاتمه همچنین تقدیر از خانواده‌های معظم شهدا را دیگر برنامه ارتش به مناسبت ۲۹ فروردین ماه خواند.

وی گفت: باید به‌طور ویژه یاد کنم از شهدایی که در عملیات مقابله با نفوذ آمریکا در جنوب اصفهان به شهادت رسیدند. ما در آنجا چهار نفر شهید تقدیم کردیم؛ شهید سرتیپ دوم مسعود زارع، استاد و فرمانده دانشکده پدافند نیروی زمینی ارتش در آن عملیات شجاعانه وارد شدند. دستور امیر فرماندهی کل ارتش جمهوری اسلامی ایران هم بود که اگر تجاوز زمینی به کشور صورت بگیرد، باید با جدیت برخورد شود و ایشان تأکید کرده بودند که حتی یک نفر از متجاوزین نباید زنده بماند. در شانزدهم فروردین یک نفوذی از طرف آمریکایی‌ها صورت گرفت و شهید زارع با گروهی از همرزمان خود بلافاصله در صحنه حاضر شدند. با شجاعت تمام، با موشک دوش پرتاب، هواپیمای C۱۳۰ آمریکایی را مورد اصابت قرار دادند و باعث شدند ماموریت آمریکایی‌ها متوقف شده و به شکست بینجامد و آمریکایی‌ها مجبور به فرار از صحنه شدند.