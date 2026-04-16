در پیامی؛
پزشکیان فرا رسیدن روز ملی سنگال را تبریک گفت
رئیس جمهور در پیامی فرا رسیدن روز ملی جمهوری سنگال را به رئیس جمهور و مردم این کشور تبریک گفت.
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در پیامی با تبریک فرا رسیدن روز ملی جمهوری سنگال به آقای «بسیرو جمای جاخار فای» و مردم این کشور، ابراز امیدواری کرد که با توجه به ظرفیتهای فراوان اقتصادی و زمینههای مناسب سیاسی، مناسبات و همکاریهای دو کشور مسلمان و دوست ایران و سنگال در تمامی عرصههای سیاسی، اقتصادی و بین المللی بیش از پیش توسعه و تعمیق یابد.