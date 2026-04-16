سردار جوانی: هرگاه فشارهای خارجی افزایش یافته، انسجام داخلی تقویت شده است

به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، سردار سرتیپ دوم یدالله جوانی، در اجتماع مردم رشت با اشاره به حضور گسترده مردم در صحنه‌های مختلف، این حضور را نشانه‌ای از «ادای حق جهاد» دانست و اظهار کرد: مشارکت عمومی در کشور فراتر از یک گروه یا سازمان بوده و به یک حرکت ملی تبدیل شده است.

معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود: اقشار مختلف مردم در سراسر کشور در موقعیت‌های گوناگون نقش‌آفرینی کرده‌اند و این وضعیت در تاریخ کم‌نظیر است.

وی حضور مردم را مصداق وعده‌های الهی درباره فضیلت مجاهدان بیان کرد و گفت: با اشاره به رخدادهای اخیر منطقه آنچه در «نبرد رمضان» رخ داد، نشانه‌ای از نصرت الهی بود.

سردار جوانی با بیان اینکه توان دفاعی و عملیاتی نیروهای ایرانی و محور مقاومت فراتر از محاسبات دشمنان عمل کرده است، اظهارکرد:این موفقیت‌ها نتیجه ایمان و ایستادگی رزمندگان و مردم بوده است و این جبهه، دارای فرماندهی واحد و مبتنی بر ولایت الهی است.

معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به انتخاب رهبری در سال ۱۳۶۸ و شعار (خامنه ای خمینی دیگر است) گفت: عملکرد چند دهه گذشته نشان داده مسیر انقلاب دچار انحراف نشده است و مردم همچنان بر همان شعارهای سال‌های نخست انقلاب پایبند هستند.

وی افزود: دشمنان تصور می‌کردند نسل‌های جدید در ایران نگاه متفاوتی پیدا کرده‌اند، اما حوادث اخیر نشان داده که این تصور نادرست بوده است.

سردار سرتیپ دوم پاسدار دامغانی همراهی مردمی را موجب نگرانی دشمنان دانست و تصریح کرد: سرمایه‌گذاری رسانه‌ای و سیاسی دشمنان برای تغییر مسیر انقلاب ناکام مانده است.

وی با اشاره به برخی رخدادهای امنیتی و تهدیدات خارجی گفت: هدف این اقدامات ایجاد تغییر در ساختار رهبری و جهت‌گیری‌های کلان کشور بوده است.

معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه محاسبات دشمنان درباره توان دفاعی ایران نادرست بوده است، اظهار کرد: قدرت‌های خارجی تصور می‌کردند با حملات گسترده می‌توانند ساختارهای دفاعی و سیاسی ایران را تضعیف کنند، اما نتیجه برخلاف انتظار آنان رقم خورد.

وی افزود: حضور مردم در صحنه و ایستادگی آنان نقش مهمی در این روند داشته است. برخی تحلیلگران جهانی نیز به کاهش قدرت آمریکا و افزایش نقش ایران در منطقه اشاره کرده‌اند.

سردار جوانی با بیان اینکه موقعیت جغرافیایی و جمعیتی جهان اسلام ظرفیت‌های گسترده‌ای برای آینده فراهم می‌کند، افزود: ایران امروز به‌عنوان یک قدرت تأثیرگذار در جهان اسلام شناخته می‌شود و این جایگاه در حال تقویت است.

معاون سیاسی سپاه هدف اصلی دشمنان را طی دهه‌های گذشته «تضعیف یا بلعیدن ایران» بیان کرد و گفت: یکی از قدرت های ایران «ملت» است و این ملت مانع تحقق این هدف شده است.

وی با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی ایران را از سلطه قدرت‌های خارجی، خارج کرد و این روند همچنان ادامه دارد، افزود: هرگونه تهدید یا فشار خارجی، به‌جای تضعیف، موجب تقویت انسجام داخلی شده است.

سردار جوانی با بیان اینکه هرگونه تهدید یا فشار خارجی موجب تقویت اراده ملی همچون گذشته خواهد بود، گفت: هرگاه فشارهای خارجی افزایش یافته، انسجام داخلی نیز تقویت شده است.

وی استمرار این مسیر را نیازمند هوشیاری و مشارکت همگانی دانست و تصریح کرد: ملت ایران در مقاطع مختلف تاریخی با تکیه بر ایمان، آگاهی و حضور در صحنه توانسته تهدیدها را به فرصت تبدیل کند.

معاون سیاسی سپاه با اشاره به آینده انقلاب اسلامی گفت: انقلاب اسلامی مسیر پیش‌رو مبتنی بر مقاومت، پیشرفت و اتکا به ظرفیت‌های داخلی است.

وی نقش مردم در حفظ استقلال کشور را تعیین‌کننده دانست و افزود: ملت ایران با پشتوانه تاریخی، فرهنگی و اعتقادی خود توانسته در برابر چالش‌های بزرگ ایستادگی کند و این روند در آینده نیز ادامه خواهد یافت.