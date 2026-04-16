به گزارش ایلنا، فرشاد ابراهیم‌پور با بیان اینکه در شرایطی که کشور با تحولات کم‌سابقه ناشی از وضعیت جنگی مواجه است، بلاتکلیفی صدها هزار داوطلب در چهار آزمون سرنوشت‌ساز نه تنها عدالت آموزشی را زیر سوال برده، بلکه فشار روانی سنگینی را بر نسل جوان وارد کرده است، گفت: کنکور سراسری ۱۴۰۵ که ثبت‌نام آن از اسفندماه گذشته متوقف شده و هنوز زمان دقیق برگزاری آن اعلام نشده، بیش از همه در کانون نگرانی قرار دارد. این آزمون به دلیل وابستگی مستقیم به نتایج امتحانات نهایی پایه‌های یازدهم و دوازدهم، عملاً سرنوشت خود را به زمان‌بندی وزارت آموزش و پرورش گره زده است.

نماینده مردم ایذه، باغملک، دزپارت و صیدون در مجلس، افزود: متأسفانه علی‌رغم گذشت زمان قابل توجه، هنوز هیچ اطلاع‌رسانی شفاف و قطعی از سوی سازمان سنجش آموزش کشور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارائه نشده است. آزمون جذب دانشجو-معلم که قرار بود به صورت مجزا برگزار شود، حالا قرار است همزمان با کنکور سراسری باشد؛ این تصمیم هرچند ممکن است در شرایط عادی قابل دفاع باشد، اما در وضعیت فعلی می‌تواند فشار مضاعفی بر داوطلبان مشترک وارد کند و الگوی رقابت را مختل کند.

ابراهیم‌پور ادامه داد: آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته که هزاران دانشجو برای ادامه تحصیل به آن چشم دوخته‌اند و همچنین آزمون المپیاد دانشجویی نیمه‌متمرکز، هر دو به تعویق افتاده‌اند و داوطلبان همچنان در انتظار تعیین تکلیف هستند. این بلاتکلیفی طولانی، آمادگی علمی داوطلبان را تحت تأثیر قرار داده و حتی می‌تواند منجر به کاهش کیفیت نیروی انسانی متخصص آینده کشور شود.

نایب‌رئیس کمیسیون آموزش مجلس با بیان اینکه تأثیر قطعی معدل پایه یازدهم در کنکور سراسری یک معضل جدی است، تصریح کرد: این موضوع باید هرچه سریع‌تر حذف شود. این تأثیر نه تنها بار اضافی بر دانش‌آموزان وارد کرده، بلکه در شرایط فعلی که برگزاری امتحانات نهایی با اختلال مواجه شده، بلاتکلیفی را دوچندان کرده است. انتظار داریم دولت و شورای عالی انقلاب فرهنگی هرچه زودتر این موضوع را حل کنند تا عدالت آموزشی برقرار شود و داوطلبان از این فشار مضاعف رها شوند.

وی با تاکید بر ضرورت تعیین تکلیف فوری زمان برگزاری آزمون‌ها، گفت: من به عنوان نایب‌رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت آموزش و پرورش به طور جدی مطالبه می‌کنم که هرچه سریع‌تر نسبت به تعیین تکلیف زمان دقیق برگزاری این آزمون‌ها اقدام کنند. شفافیت کامل در اطلاع‌رسانی، هماهنگی بین‌دستگاهی و در نظر گرفتن شرایط خاص داوطلبان ضروری است.

ابراهیم‌پور ادامه داد: داوطلبان و خانواده‌های آن‌ها حق دارند بدانند برنامه زمانی دقیق چیست؛ آیا آزمون‌ها فشرده برگزار خواهند شد یا به ماه‌های بعدی موکول می‌شوند؟ آیا تمهیداتی برای جبران اختلالات آموزشی اندیشیده شده است؟ کمیسیون آموزش مجلس آماده است تا در اسرع وقت جلسات تخصصی برگزار کند و از وزیران ذی‌ربط توضیح بخواهد.

رئیس فراکسیون دانشگاهیان و آینده پژوهی در مجلس خاطرنشان کرد: ما نمی‌توانیم اجازه دهیم سرنوشت تحصیلی و حرفه‌ای این حجم از جوانان کشور در ابهام بماند. تعیین تکلیف فوری این آزمون‌ها نه تنها یک مطالبه مردمی، بلکه یک ضرورت ملی برای حفظ آرامش روانی جامعه و استمرار چرخه آموزش عالی محسوب می‌شود.

