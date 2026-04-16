رئیس قوه قضاییه:
دشمن نمیتواند برای ما تصمیم بگیرد و زمان تعیین کند/ با عناصری که با دشمن همکاری و همراهی قاطعانه برخورد شود
رئیس قوه قضاییه گفت: یکی از جلوههای خدمت ما در قوه قضاییه به مردم، اتخاذ تدابیر و تمهیدات هر چه بیشتر در راستای تحکیم امنیت آنهاست؛ در این عرصه، ضرورت دارد در قبال عناصری که با دشمن متجاوز به هر نحوی از انحاء همکاری و همراهی کردهاند، وفق قانون و در چارچوب عدالت، برخورد قاطعانه و بازدارنده به عمل آوریم.
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجتالاسلام محسنی اژهای، طی سخنانی در جمع تعدادی از اعضای شورای عالی قوه قضاییه و برخی از رؤسای کل دادگستری استانها، با اشاره به مقولهی بسیار پراهمیت تحکیم امنیت مردم، اظهار کرد: یکی از جلوههای خدمت ما در قوه قضاییه به مردم، اتخاذ تدابیر و تمهیدات هر چه بیشتر در راستای تحکیم امنیت آنهاست؛ در این عرصه، ضرورت دارد در قبال عناصری که با دشمن متجاوز به هر نحوی از انحاء همکاری و همراهی کردهاند، وفق قانون و در چارچوب عدالت، برخورد قاطعانه و بازدارنده به عمل آوریم؛ به هیچوجه نباید اقدام یک فرد در همراهی با دشمن متجاوز را کوچک شمرد؛ قانون تکلیف فردی را که برای دشمن، اطلاعات ارسال کرده، روشن کرده است؛ به هیچ وجه در این فقره نباید مماشات و اغماض به خرج داد.
قاضیالقضات، قانون «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» را ظرفیتی مطلوب دانست و خاطرنشان کرد: قانون موسوم به تشدید مجازات جاسوسی، تکلیف عناصر همراه و همکار با دشمن متخاصم و مشخصاً دشمن صهیونیستی را به وضوح روشن کرده است و این قانون در بخشها و مفاد مختلف، خالی از ابهام است. چه آنجا که باید حکم مصادره اموال صادر شود و چه آنجایی که قانون، حکم به سلب حیات و سایر مجازاتها میدهد، هیچگونه ابهامی وجود ندارد.
قاضیالقضات در ادامه سخنانش، بیان داشت: از کلیهی مسئولان و کارکنان قضایی که طی مدت جنگ تحمیلی اخیر بعضاً در زیر بمباران دشمن نیز محل خدمت خود را ترک نکردند و شبانهروزی مشغول کار و جهاد بودند، کمال قدردانی را دارم و بر استمرار خدمترسانی قضایی و حقوقی به مردم تاکید میورزم.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در بخش دیگری از سخنانش در این نشست ضمن تبیین و تشریح مؤلفههایی که سبب غلبه ایران اسلامی بر دشمن شد، اظهار کرد: جنگ تحمیلی سوم به نوعی هماوردی تمدن اسلامی با تمدن منحط و پوشالی غربی بود؛ تمدنی که نمایندهاش فردی فاجر و فاسد به نام ترامپ است و قابل تأمل آنکه خودِ مراجع و منابع غربی بر فسق و فجور این فرد صحه میگذارند. علیایحال، غلبه ایران اسلامی بر آمریکا و رژیم صهیونسیتی در این جنگ تحمیلی، به منزلهی ظفرمندی و پیروزی تمدن اسلامی بر تمدن منحط و پوشالی غربی تلقی میشود.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به استیصال هیئت حاکمه آمریکا در نبرد با ایران، بیان داشت: امروز در سطح جهانی، ترامپ از نتانیاهوی جنایتکار و کودککش، منفورتر است. در داخل آمریکا نیز اوضاع برای او وخیمتر است؛ سناتورهای آمریکایی، ترامپ را به سبب دروغگویی و شکست و هزیمت در تجاوز به ایران، مؤاخذه و بازخواست میکنند. آنها خطاب به ترامپ میگویند که مگر چند بار مدعی نابودی نیروهای دریایی و موشکی ایرانی نشدهای، پس چرا اکنون ابتکار عمل در خلیج فارس و سایر نقاط در دستان قوای مسلح ایران است؟
رئیس دستگاه قضا، تصریح کرد: امروز نه فقط مدیریت و کنترل تنگه هرمز، بلکه ابتکار عمل در تمامی جبههها و جنبههای نبرد، در ید باکفایت قوای مسلح مقتدر ایران اسلامی است؛ به سبب همین تفوق نظامی و ژئوپلیتیکی، آمریکاییها نمیتوانند برای ما ضربالاجل تعیین کنند و در برابر ما خلع سلاح شدهاند.
رئیس عدلیه با اشاره به آتشبس ایجاد شده با دشمن، عنوان کرد: بعد از آتشبس، آمریکاییها که در اوهام به سر میبردند و تصور افتراق و اختلاف در ایران اسلامی را داشتند، به عینه شاهد همگرایی و همافزایی سه جبههی «میدان - دیپلماسی - خیابان» در ایران اسلامی بودند و مشاهده کردند که از هر سه جبهه، یک شعار واحد به گوش میرسد و آن دفاع از حقوق حقه ایران اسلامی و مجازات متجاوزین است.
قاضیالقضات با اشاره به وقایع یک سال اخیر در ایران اسلامی تصریح کرد: در وقایع اخیر در ایران اسلامی از جنگ ۱۲ روزه تا فتنه و کودتای ۱۸ و ۱۹ دی و جنگ رمضان و حوادث مختلف این جنگ از جمله آنچه که طبس ۲ نام گرفت، دست عنایت و فضل الهی به وضوح قابل رؤیت بود و نصرت الهی تجلی یافت؛ آنچه مبرهن است آن است که چشمان جهانیان به اقتدار نظامی ایران اسلامی و اتحاد و انسجام ملت ایران حول محور ولایتفقیه خیره شده است.
حجتالاسلام محسنی اژهای در ادامه ضمن برشمردن جلوههایی از حکمفرمایی وحدت ملی در کشور بیان داشت: آنچه در جنگ تحمیلی سوم در جبهه داخلی رخ داد را اگر معجزه بنامیم، سخنی به گزاف نگفتهایم؛ مردم ما در جمعیتهای میلیونی و از طیفها و طبقات و سلایق مختلف، شبانهروز پای کار میهن اسلامیشان بودند و خیابان را در حمایت از قوای مسلحشان و تکریم رهبر شهیدشان و بیعت با رهبر جدیدشان، لحظهای ترک نکردند. این مردم ثابت کردند که از بذل جانهای عزیزشان نیز در جهت حفظ و حراست از ایران اسلامی، باکی ندارند؛ بیش از ۲۶ میلیون در پویش جانفدا برای ایران، نامنویسی کردهاند؛ این امر گواهی بر عزم و شوق قاطبهی ملت ایران برای جانفشانی در راه وطن است.
رئیس قوه قضاییه، عدم توقف در حرکت کلی کشور در زمان جنگ را نشانه اقتدار درونی نظام جمهوری اسلامی ایران دانست و اظهار کرد: دشمن زبون، جنگ تحمیلی همهجانبهای را علیه کشور تدراک دید، اما در مدیریت و اداره کشور در عرصهها و سطوح مختلف از مسائل نظامی تا مقولات اجرایی و قضایی و انتظامی، کوچکترین خلل و توقفی حاصل نشد و همه قوا و ملت، تحت زعامت رهبری معظم انقلاب، حضرت آیتاللهالعظمی سید مجتبی خامنهای، به حرکت رو به جلوی خود، ادامه دادند.
رئیس دستگاه قضا در پایان خاطرنشان کرد: مردم و نیروهای مسلح طی مدت اخیر مسئولیت و رسالت خود را به احسنِوجه انجام دادند و ما مسئولان نیز باید تکلیف خود را در قبال مردم عزیز و شریف ایران که یادگار بزرگی را در تاریخ از خود به جای گذاشتند، به بهترین شکل ممکن انجام دهیم؛ ضرورت دارد همواره خداوند متعال را حاضر و ناظر بر اعمال و رفتارمان ببینیم و خدمت به مردم را عبادت و افتخار بدانیم.