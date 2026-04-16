آخرین فرصت نامزدهای انتخابات شوراها برای تغییر حوزه انتخابیه
به گزارش ایلنا، متن کامل اطلاعیه شماره (٢۴) ستاد انتخابات کشور به شرح زیر است:
به اطلاع نامزدهای محترم انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهرها و روستاهای کشور میرساند، با عنایت به تبصره (۴) ماده (٣٧) قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور داوطلبانی که در یکی از حوزه های انتخابیه ثبت نام نمودهاند و صلاحیت آنها تأیید شده است، فقط برای یک بار میتوانند حداکثر تا پانزده روز قبل از روز اخذ رأی ١۴٠۵/٠١/٢٧ "، حوزه انتخابیه شهر و روستای خود را در محدوده همان شهرستان و با ارائه درخواست کتبی به هیات اجرائی مبداء، تغییر دهند.
یادآور میگردد؛ این دسته از داوطلبان نیاز به ثبت نام مجدد نداشته و به جز در مواردی که مدرک جدیدی در حوزه انتخابیه جدید به دست آمده است نیاز به بررسی مجدد صلاحیت آنها نمیباشد.
ستاد انتخابات کشور