علی بحرینی: آگاهی تاریخی در ایران مبتنی بر کرامت، استقلال و باورها است

به گزارش ایلنا، علی بحرینی نماینده ایران در دفتر سازمان ملل در ژنو گفت آگاهی تاریخی که در ایران شکل گرفته، بر کرامت، استقلال و احترام به باور‌ها استوار است.

نماینده ایران در نشست «نقش منشور کوروش در شکل‌گیری حقوق و آزادی‌های نوین بشر» گفت: تلاش برای عدالت و کرامت، پدیده‌ای نوظهور نیست، بلکه آرمانی ریشه‌دار است که انسان‌ها را در گذر زمان و فرهنگ‌های گوناگون، به هم پیوند می‌دهد.

بحرینی با اشاره به تحولات اخیر و مقاومت شجاعانه مردم ایران در برابر تجاوز، خاطرنشان کرد: میراث منشور کوروش باید به‌عنوان منبعی قوی از هویت فرهنگی و تاب‌آوری ایرانی‌ها در برابر فشار خارجی درک شود.

علی بحرینی افزود: توجه به منشور کوروش، که جهان شمولی حقوق بشر را تقویت و بر احترام به تنوع و همزیستی تأکید می‌کند، بیش از هر زمان دیگری ضروری است. نشست «نقش منشور کوروش در شکل‌گیری حقوق و آزادی‌های نوین بشر» چهارشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۵ به میزبانی ایران و تاجیکستان در دفتر سازمان ملل در ژنو برگزار شد.

انتهای پیام/