پیام وزیر خارجه کشورمان پس از استقبال از فیلد مارشال عاصم منیر؛
تعهد ما به ارتقای صلح و ثبات در منطقه همچنان راسخ است
وزیر خارجه کشورمان پس از استقبال از فیلد مارشال عاصم منیر در پیامی نوشت: تعهد ما به ارتقای صلح و ثبات در منطقه همچنان راسخ است.
به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی پس از استقبال از فیلد مارشال عاصم منیر در پیامی در شبکه ایکس نوشت: بسیار خوشحالم که از فیلد مارشال منیر در ایران استقبال کردم.
از میزبانی سخاوتمندانه پاکستان در برگزاری گفتوگوها صمیمانه قدردانی کرده و تأکید نمودم که این اقدام، بازتابی از عمق و استحکام روابط دوجانبه ماست. تعهد ما به ارتقای صلح و ثبات در منطقه همچنان راسخ است و این تعهد، میان ما مشترک است.