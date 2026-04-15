به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی پس از استقبال از فیلد مارشال عاصم منیر در پیامی در شبکه ایکس نوشت: بسیار خوشحالم که از فیلد مارشال منیر در ایران استقبال کردم.

از میزبانی سخاوتمندانه پاکستان در برگزاری گفت‌وگوها صمیمانه قدردانی کرده و تأکید نمودم که این اقدام، بازتابی از عمق و استحکام روابط دوجانبه ماست. تعهد ما به ارتقای صلح و ثبات در منطقه همچنان راسخ است و این تعهد، میان ما مشترک است.

انتهای پیام/