بابایی:

هرگونه نقل و انتقال با استناد به وکالت نامه‌های صادره از کنسولگری‌های کشور نیازمند استعلام از دادستانی کل کشور است

هرگونه نقل و انتقال با استناد به وکالت نامه‌های صادره از کنسولگری‌های کشور نیازمند استعلام از دادستانی کل کشور است
رئیس سازمان ثبت گفت: براساس بخشنامه صادره خطاب به دفاتر اسناد رسمی، هرگونه نقل و انتقال با استناد به وکالت نامه‌های صادره از کنسولگری‌های کشورمان از نهم اسفندماه سال ۱۴۰۴ نیازمند استعلام از دادستانی کل کشور است.

به گزارش ایلنا، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به دستور دادستان کل کشور جهت پیشگیری از هرگونه سوء استفاده از قوانین در جنگ ظالمانه اخیر و جنایت ددمنشانه علیه مردم کشورمان اظهار داشت: در این راستا و بر اساس بخشنامه صادره این سازمان خطاب به دفاتر اسناد رسمی، هرگونه نقل و انتقال با استناد به وکالت نامه‌های صادره از کنسولگری‌های کشورمان از نهم اسفندماه سال ۱۴۰۴ نیازمند استعلام از دادستانی کل کشور می‌باشد.

وی در تشریح مبنای حقوقی و فلسفی توقیف اموال و سلب مالکیت‌ها گفت: با فقدان عنصر معنوی تابعیت به عنوان یکی از ارکان اساسی تابعیت اعم از رابطه معنوی و مادی و تزلزل انتساب، موجبات تزلزل حقوق اشخاص از جمله حقوق مالکیت فراهم می‌شود. 

