بابایی:
هرگونه نقل و انتقال با استناد به وکالت نامههای صادره از کنسولگریهای کشور نیازمند استعلام از دادستانی کل کشور است
به گزارش ایلنا، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به دستور دادستان کل کشور جهت پیشگیری از هرگونه سوء استفاده از قوانین در جنگ ظالمانه اخیر و جنایت ددمنشانه علیه مردم کشورمان اظهار داشت: در این راستا و بر اساس بخشنامه صادره این سازمان خطاب به دفاتر اسناد رسمی، هرگونه نقل و انتقال با استناد به وکالت نامههای صادره از کنسولگریهای کشورمان از نهم اسفندماه سال ۱۴۰۴ نیازمند استعلام از دادستانی کل کشور میباشد.
وی در تشریح مبنای حقوقی و فلسفی توقیف اموال و سلب مالکیتها گفت: با فقدان عنصر معنوی تابعیت به عنوان یکی از ارکان اساسی تابعیت اعم از رابطه معنوی و مادی و تزلزل انتساب، موجبات تزلزل حقوق اشخاص از جمله حقوق مالکیت فراهم میشود.