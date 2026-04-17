آریایینژاد در گفتوگو با ایلنا:
ما مطالبه داریم نه مذاکره/ ملت باید «ید واحده» پشت تیم مذاکره کننده باشند
نماینده مردم ملایر با تأکید بر اینکه ایران بهدنبال امتیازدهی نیست، گفت: در هرگونه مذاکره احتمالی با آمریکا، طرف مقابل حق مطالبهگری ندارد فارغ از اینکه چه عزیزانی به مذاکره میروند، مهم این است که در مقابل خواستههای غیرمنطقی، غیرقانونی، غیراخلاقی و غیرشرعی دشمن محکم بایستند و ملت پشت تیم مذاکرهکنندهمان ید واحده باشند.
احمد آریایینژاد در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره مذاکرات اسلامآباد بین ایران و آمریکا و مطرح شدن دور جدیدی از مذاکرات احتمالی میان ایران و ایالات متحده، گفت: ما مطالبه داریم تا مذاکره؛ اینکه آنها چیزی از ما بخواهند از نظر حقوقی و اخلاقی صحیح نیست. آنها چه حقی در این منطقه دارند؟ قانون جنگل است؟ چون زور دارند باید هرچه میخواهند به دیگران دیکته کنند؟ آن زمان گذشت و هیمنه آمریکا امروز در هم شکسته شده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که طبیعتاً امپریالیسم خبری هم در خدمت این کشور است و برای خودش هر لافی میخواهد میزند، تأکید کرد: ما تا پای جانمان پای آرمانها و وطن خود ایستادهایم.
وی ادامه داد: اینکه بحث مذاکره مطرح میشود، آمریکاییها یک چیزی برای خودشان مطرح میکنند، ما هم میگوییم ۱۰ بند خودمان را ارائه دادیم. اما واکنشهای خبری، تبلیغاتی و سخنگویی اینها ادامه پیدا میکند تا حقایق علنی شود.
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در طول این مدت شاهد بودیم فرزندانمان تا امروز چگونه در کف خیابان بودند و از کشور دفاع کردند و مشاهده میکنیم در حال حاضر هم این حضور بیشتر شده است. اما نکته مهم این است که تا الان مردم برای حمایت از ولایت و نیروهای نظامی و مدافع کشور کف خیابان بودند و آن چیزی که به این حضور اضافه شده و میشود، این است باید تیم مذاکرهکننده حمایت شود و از این حمایت هم عقبنشینی نکنند.
وی با تاکید بر اینکه ما به هیچوجه دنبال امتیاز دادن، آن هم امتیاز ناحق به دشمن نیستیم، خاطرنشان کرد: ما باید حق استقلالمان که مؤلفههای متعددی دارد را حفظ کنیم، استقلال علمی، استقلال عملیاتی و نظامی و بحث انرژی هستهای بومی خودمان را حفظ کنیم. هیچ قانون حقوق بشری اجازه نمیدهد آمریکا خواستههای مستکبرانه خود را دیکته کند.
آریایینژاد بیان کرد: اینها نوزاد نامشروع در منطقه دارند که دنبال حمایت از آن هستند که باید گفت این حمایت دوطرفه است، چرا که حیات صهیونیستها و امپریالیسم به هم گره خورده و با اسباب زر و زور از هم حمایت میکنند.
وی عنوان کرد: باید در واکنشهای عملی و خبری آمریکاییها و صهیونیستها دقت داشته باشیم؛ باید با چشمانی باز و البته با غیرقابلاعتماد دانستن دشمن با او صحبت کنیم و بدبینانه اهداف خود را دنبال کنیم.
این نماینده مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در سه مرحله ما با دشمنان مذاکره کردیم. یک مرحله برجام بود. مرحله بعدی مذاکرات منتهی به جنگ ۱۲ روزه و مذاکرات آخری که منتهی به جنگ رمضان شد. رفتارشان را دیدیم، دیگر حاضر نیستیم به هیچوجه از خواستههایمان کوتاه بیاییم؛ چرا که رهبرانمان شهید این راه شدند. سرداران، دانشمندان و مردم کشورمان در این راه به شهادت رسیدند. امروز ۹۰ میلیون ارتش ایران و بیش از آن محور مقاومت و بالاتر از آن آزادگان دنیا در مقابل امپریالیسم ایستادهاند و هرچه بیشتر دستوپا بزنند، بیشتر در منجلاب فساد خودشان و خواستههای ناحق خودشان غرق میشوند. بنابراین باید محکم ایستاد و به امید خدا وعدههای الهی قطعی و محققشدنی است.
وی اظهار داشت: وقتی سردار دلها، قاسم سلیمانی را به شهادت رساندند، پایگاه عینالاسد را زدیم. در مرحله دوم که جنگ ۱۲ روزه بود، علاوه بر حضور در میدان جنگ، العدید را زدیم و در جنگ رمضان هر آنچه در توان بود در منطقه پایگاههایشان را زدیم و مقابله کردیم. اولین اف-۳۵، اولین آواکس، هواپیماهای متعدد و پهپادهای پیشرفته جاسوسی و رادارگریز و هواپیماهای متعددی را زدیم.
آریایینژاد عنوان کرد: همچنان باید مواظب باشیم مذاکرات فرصتی برای تجدید قوا برای آنها نباشد.
وی خاطرنشان کرد: فارغ از اینکه چه عزیزانی به مذاکره میروند، مهم این است که در مقابل خواستههای غیرمنطقی، غیرقانونی، غیراخلاقی و غیرشرعی دشمن محکم بایستند و ملت پشت تیم مذاکرهکنندهمان ید واحده باشند.