هشدار ایران درباره احتمال تشدید محدودیتها تا دریای سرخ
فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتمالانبیاء به آمریکا هشدار داد که با ادامه محاصره دریایی در منطقه، ایران اجازه هیچگونه صادرات و واردات در منطقه خلیج فارس، دریای عمان و دریای سرخ را نخواهد داد.
به گزارش ایلنا، سرلشکر خلبان علی عبداللهی در تازهترین هشدار خود تأکید کرده محاصره دریایی در منطقه «غیر قانونی» است.
او آمریکا را «متجاوز و تروریست» خواند و گفت «ادامه محاصره دریایی و ایجاد ناامنی برای کشتیهای تجاری و نفتکشهای ایران، به معنای مقدمه نقض آتشبس است.»
فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتمالانبیاء هشدار داده که نیروهای مسلح ایران در پاسخ به مقدمه نقض آتشبس، «اجازه نخواهند داد هیچگونه صادرات و واردات در منطقه خلیج فارس، دریای عمان و دریای سرخ ادامه داشته باشد.»
او همچنین گفت که «ایران برای دفاع از حاکمیت ملی و منافع خود با قدرت اقدام خواهد کرد.»