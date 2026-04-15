هشدار ایران درباره احتمال تشدید محدودیت‌ها تا دریای سرخ

فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیاء به آمریکا هشدار داد که با ادامه محاصره دریایی در منطقه، ایران اجازه هیچ‌گونه صادرات و واردات در منطقه خلیج فارس، دریای عمان و دریای سرخ را نخواهد داد.

به گزارش ایلنا، سرلشکر خلبان علی عبداللهی در تازه‌ترین هشدار خود تأکید کرده محاصره دریایی در منطقه «غیر قانونی» است. 

او آمریکا را «متجاوز و تروریست» خواند و گفت «ادامه محاصره دریایی و ایجاد ناامنی برای کشتی‌های تجاری و نفتکش‌های ایران، به معنای مقدمه نقض آتش‌بس است.»

فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیاء هشدار داده که نیروهای مسلح ایران در پاسخ به مقدمه نقض آتش‌بس، «اجازه نخواهند داد هیچ‌گونه صادرات و واردات در منطقه خلیج فارس، دریای عمان و دریای سرخ ادامه داشته باشد.»

او همچنین گفت که «ایران برای دفاع از حاکمیت ملی و منافع خود با قدرت اقدام خواهد کرد.»

