اورژانس از ارکان کلیدی مدیریت بحران است/ کارنامه درخشان نیروهای امداد و نجات در جنگ ۴۰ روزه ماندگار شد

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در ادامه بازدیدهای ستادی و نظارتی مسعود پزشکیان از دستگاه‌های اجرایی کشور، رئیس‌جمهور با حضور سرزده در بخش‌های مختلف سازمان اورژانس استان تهران، از نزدیک در جریان روند خدمت‌رسانی، سطح آمادگی عملیاتی و ظرفیت‌های تخصصی این مجموعه قرار گرفت.

رئیس‌جمهور در این بازدید، ضمن دریافت گزارش‌های تخصصی از رئیس اورژانس استان تهران و فرماندهان عملیاتی، به بررسی عملکرد این مجموعه در امدادرسانی به آسیب‌دیدگان در شرایط جنگی پرداخت و از تلاش‌های شبانه‌روزی نیروهای امدادی تقدیر کرد.

پزشکیان با اشاره به کارنامه درخشان اورژانس در حوزه امداد و نجات بویژه در جریان جنگ ۴۰ روزه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه کشورمان ، این نهاد را از ارکان کلیدی مدیریت بحران ملی و تضمین‌کننده استمرار خدمات حیاتی در شرایط دشوار توصیف کرد.

در ادامه این بازدید، رئیس جمهور با حضور در جمع کارکنان اورژانس و گفت‌وگو با آنان، از نزدیک در جریان مسائل، چالش‌ها و نیازهای این حوزه قرار گرفت و با قدردانی از تعهد و حضور میدانی نیروها اظهار داشت: بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که در روند خدمت‌رسانی اورژانس در جنگ هیچ خلأ احساس نشده و مردم در دریافت خدمات فوریت‌های پزشکی دچار کمبود نشدند ؛ تحقق چنین سطحی از خدمت‌رسانی، در عمل دستاوردی بزرگ و قابل توجه است.

پزشکیان با تأکید بر ارزشمندی حضور مستمر نیروهای اورژانس در صحنه‌های عملیاتی افزود: این میزان از آمادگی، ایثار و حضور مؤثر، سرمایه‌ای ارزشمند برای کشور است که اهمیت آن فراتر از توصیف‌های لفظی است.

رئیس‌جمهور همچنین تصریح کرد: تداوم این روحیه در میان مردم، مدیران و خدمتگزاران، موجب تقویت اقتدار ملی خواهد شد و در چنین شرایطی، هیچ قدرتی قادر نخواهد بود این ملت را به زانو درآورد.

رئیس‌جمهور با اشاره به مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران برغم تجاوزگری آمریکا و رژیم صهیونیستی خاطرنشان کرد: ایران به‌دنبال جنگ و بی‌ثباتی نیست و همواره بر گفت‌وگو و تعامل سازنده با کشورهای مختلف تأکید دارد؛ با این حال، هرگونه تلاش برای تحمیل اراده یا وادارسازی کشور به تسلیم، محکوم به شکست است و ملت ایران هرگز چنین رویکردی را نخواهد پذیرفت.

پزشکیان در ادامه با انتقاد از رفتارهای دوگانه در نظام بین‌الملل، هرگونه اقدام نظامی علیه دیگر کشورها را برخلاف اصول پذیرفته‌شده جهانی عنوان کرد و اظهار داشت: حمله به کشور ما با مجوزی و به چه جرمی صورت گرفته است؟ هدف قرار دادن غیرنظامیان، نخبگان، کودکان و تخریب مراکز حیاتی از جمله مدارس و بیمارستان‌ها، چه توجیهی در چارچوب حقوق بین‌الملل و اصول انسانی دارد؟

رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت انسجام ملی تصریح کرد: بحمدالله وحدت و انسجام بی نظیر و مثال زدنی مردم در مقاومت ۴۰ روزه دشمنان را از اهداف شومشان مایوس کرد و انتظار می‌رود همه دلسوزان کشور با درک مسئولیت تاریخی خود، در مسیر تقویت وحدت و حمایت از منافع ملی حرکت کنند.

