مهدیه اسفندیاری پس از ۱۴ ماه اسارت در فرانسه وارد ایران شد
مهدیه اسفندیاری پس از ۱۴ ماه اسارت در فرانسه، امروز از مرز رازی خوی، وارد کشور شد.

به گزارش ایلنا، مهدیه اسفندیاری پس از ۱۴ ماه اسارت در فرانسه، دقایقی پیش از مرز رازی خوی، وارد کشور شد.

این فعال حقوق فلسطینیان اوایل اسفند ۱۴۰۳ در فرانسه زندانی شد.

اسفندیاری در بدو ورود به کشور طی سخنانی با بیان این که مردم ما مردم مقاومی هستند، شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی را به همه مردم ایران و آزادگان جهان تبریک و تسلیت گفت. 

او همچنین در پاسخ به سوالی درباره آزادی بیان اظهار داشت: فکر می کنم برای همه واضح و مبرهن باشد که حداقل در فرانسه که من بودم آزادی بیان وجود ندارد، رای دادگاه بسیار نا عادلانه بود، برای من محدودیت گذاشته و من را گروگان نگه داشتند تا دو تا جاسوس خودشان به فرانسه بیایند و همان روز  این محدودیت لغو شد و توانستیم مقدمات سفر را فراهم کنیم.

 

 

 

تویوتا
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
