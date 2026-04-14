حضور هیات پارلمانی ایران در یکصد و پنجاه و دومین مجمع اتحادیه بینالمجالس؛
مواضع محکم نمایندگان ملت ایران به جهانیان در قبال جنایات دشمن آمریکایی ـ صهیونی اعلام خواهد شد
هیات پارلمانی جمهوری اسلامی ایران با ریاست منوچهر متکی در یکصد و پنجاه و دومین مجمع اتحادیه بینالمجالس حضور یافته و مواضع محکم نمایندگان ملت ایران را به جهانیان در قبال جنایات دشمن آمریکایی ـ صهیونی اعلام خواهد داشت
به گزارش ایلنا،یکصد و پنجاه و دومین مجمع اتحادیه بینالمجالس (IPU) از تاریخ ۲۶ لغایت ۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۵ در شهر استانبول، ترکیه برگزار خواهد شد.
هیات پارلمانی ایران به ریاست منوچهر متکی به همراهی شمس الدینی حسینی، عباس گلرو، علی اصغر باقرزاده، رحیم زارع، ابراهیم رضایی و سمیه رفیعی در این رویداد مهم پارلمانی شرکت خواهند کرد.
باتوجه به حمله ددمنشانه و جنایت کارانه دشمن آمریکایی ـ صهیونی به کشور عزیزمان، حضور هیات پارلمانی کشورمان در این رویداد مهم پارلمانی از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و می تواند مواضع محکم جمهوری اسلامی ایران در مقابل این جنایت را به گوش جهانیان برساند.
همچنین در این رویداد مهم، تمامی ارکان قانونی IPU از جمله شورای بین المجالس، کمیتههای دائمی، کمیتههای حقوق بشر نمایندگان، مسائل خاورمیانه و سلامت، همچنین مجمع نمایندگان زن و مجمع نمایندگان جوان تشکیل جلسه خواهند داد.
بحث عمومی این مجمع بر محور کلی «پرورش امید، تأمین صلح و تحقق عدالت برای نسلهای آینده» است و بستری را برای نمایندگان فراهم میکند تا به تبادل نظر، بررسی دیدگاهها و تقویت اقدامات پارلمانی بپردازند. همچنین مجمع، قطعنامههایی درباره موضوعات اضطراری و نیز موضوعات مورد بررسی کمیته دائمی صلح و امنیت بینالمللی با عنوان «نقش پارلمانها در ایجاد سازوکارهای مؤثر مدیریت پس از مناقشه و بازگرداندن صلحی عادلانه و پایدار» و کمیته دائمی توسعه پایدار با عنوان «ایجاد یک اقتصاد جهانی عادلانه و پایدار: نقش پارلمانها در مقابله با حمایتگرایی، کاهش تعرفهها و جلوگیری از فرار مالیاتی شرکتها» تصویب خواهد کرد.
این اجلاس، صحنهای برای گفتوگو و همکاری پارلمانی جهانی است که در آن، رؤسای مجالس، نمایندگان و سیاستگذاران پارلمانی ضمن تبادل دیدگاهها، مسیرهای تازهای برای همکاری در زمینههای صلح، عدالت و پیشرفت انسانی بررسی خواهند کرد.
پیشبینی میشود این مجمع با تصویب سند نهایی درباره محور کلی بحث عمومی به کار خود پایان دهد.