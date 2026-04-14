هشدار عراقچی نسبت به پیامدهای خطرناک اقدامات تحریک‌آمیز آمریکا در خلیج فارس
عراقچی نسبت به پیامدهای خطرناک اقدامات تحریک‌آمیز آمریکا در خلیج فارس و تنگه هرمز برای صلح و امنیت منطقه و جهان، هشدار داد.

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه، دوشنبه‌شب به صورت تلفنی گفتگو کردند.

وزیر امور خارجه کشورمان با تشریح آخرین تحولات منطقه پس از اعلام آتش‌بس و متعاقبا مذاکرات ایران-آمریکا در اسلام‌آباد، نسبت به پیامدهای خطرناک اقدامات تحریک‌آمیز آمریکا در خلیج فارس و تنگه هرمز برای صلح و امنیت منطقه و جهان، هشدار داد.

وزیر امور خارجه روسیه با تاکید بر موضع اصولی این کشور در محکومیت تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، خواستار جدیت آمریکا در پیشبرد روند دیپلماتیک برای  اعاده صلح و امنیت در منطقه شد.

وزرای امور خارجه ایران و روسیه بر تداوم رایزنی‌های دوجانبه و چندجانبه و استفاده از ظرفیت‌های دیپلماتیک جهت برقراری صلح و ثبات در منطقه تاکید کردند.

