در گفتوگوی تلفنی با مکرون؛
رئیسجمهور: تهدید تنگه هرمز پیامدهای گسترده برای جهان خواهد داشت
به گزارش ایلنا، در گفتوگوی تلفنی مسعود پزشکیان، رئیسجمهور جمهوری اسلامی ایران و امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه، آخرین تحولات منطقهای، روند مذاکرات اسلام آباد و موضوع آتشبس مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
رئیسجمهور در این گفتوگو با اشاره به روند مذاکرات انجامشده در اسلامآباد پاکستان، بر جدیت و حسن نیت تیم مذاکرهکننده جمهوری اسلامی ایران برای دستیابی به توافقی پایدار تأکید کرد و اظهار داشت: علیرغم حصول تفاهمهای کارشناسی میان طرفها، زیادهخواهی و عدم اراده سیاسی مقامات ارشد آمریکا مانع از نهایی شدن توافق شده است.
پزشکیان با تأکید بر ضرورت پایبندی به اصول و قواعد بینالمللی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران صرفاً در چارچوب قوانین و مقررات بینالمللی و با هدف صیانت از حقوق ملت ایران، آمادگی ادامه گفتوگوها را دارد و اروپا میتواند با ایفای نقشی سازنده، آمریکا را به رعایت این چارچوبها ترغیب کند.
رئیس جمهور با بیان اینکه سیاست اصولی ایران مبتنی بر تقویت صلح، ثبات و امنیت منطقهای و توسعه تعاملات سازنده با همسایگان است، افزود: رویکردهای مبتنی بر تهدید، فشار و اقدام نظامی نهتنها راهگشا نیست، بلکه بر پیچیدگی مسائل میافزاید و مشکلات خودساخته طرف آمریکایی را تشدید خواهد کرد. جمهوری اسلامی ایران دیپلماسی را مسیر مطلوب حلوفصل اختلافات میداند و با حفظ عزت و اقتدار ملی، آمادگی خود را برای گفتوگو در چارچوبهای حقوقی اعلام میکند.
پزشکیان همچنین با اشاره به تهدید اخیر رئیس جمهور آمریکا درباره تنگه هرمز، تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره در پی تأمین امنیت پایدار برای عبور و مرور کشتیها در این گذرگاه راهبردی بوده و هرگونه تهدید علیه امنیت این منطقه، تبعات گستردهای برای تجارت جهانی به همراه خواهد داشت. در عین حال، ایران برای مواجهه با هر سناریویی در چارچوب منافع ملی خود، از آمادگی کامل برخوردار است.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به موضوع آتشبس و نقض عهد طرف مقابل در توافق اولیه خاطرنشان کرد: شروط جمهوری اسلامی ایران در این زمینه بهصورت شفاف اعلام شده و برخلاف برخی ادعاها، این ایران بوده که بر اجرای دقیق تعهدات تأکید داشته است؛ موضوعی که مقامات پاکستانی نیز بر آن اذعان دارند.
پزشکیان درباره پرونده هستهای نیز تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران پیشتر نیز با کشورهای اروپایی به توافقات مشخصی دست یافته و چارچوبهای آن کاملاً روشن است. ایران هیچگاه بهدنبال اقدام خارج از مقررات بینالمللی نبوده و همچنان آمادگی دارد مذاکرات را در همان چارچوب ادامه دهد.
رئیس جمهور با تأکید بر رد هرگونه استاندارد دوگانه در برخورد با مسائل بینالمللی از سوی ایران ، خواستار حلوفصل موضوعات بر اساس عدالت و قواعد شناختهشده جهانی شد و نقشآفرینی فعالتر اروپا در این مسیر را ضروری دانست.
در این گفتوگو رئیسجمهور فرانسه نیز با اشاره به رایزنیهای خود با رئیسجمهور آمریکا، بر ضرورت گنجاندن موضوع لبنان در چارچوب توافق اولیه آتشبس تأکید کرد و دیدگاههای خود را درباره پرونده هستهای ایران و تحولات مرتبط با رژیم حقوقی تنگه هرمز مطرح ساخت.