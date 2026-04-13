به گزارش ایلنا، قالیباف، رئیس مجلس در حساب شخصی خود در شبکه ایکس نوشت:

به پاس قدردانی از ایستادگی بی‌باکانهٔ پاپ لئو!

با محکوم کردن جنایات جنگی اسرائیل و آمریکا، شعار پاپ یعنی «من هیچ ترسی ندارم» طنین‌انداز می‌شود.

این شعار، راه را برای همه کسانی که از سکوت و نادیده گرفتن کشتار بی‌گناهان امتناع می‌کنند، روشن می‌کند.

رهبری شما الهام‌بخش میلیون‌ها نفر است - از شما به خاطر این روشنایی سپاسگزاریم!

