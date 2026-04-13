قدردانی قالیباف از ایستادگی شجاعانه پاپ لئو در برابر جنایتهای جنگی آمریکا و رژیم اسراییل
قالیباف از ایستادگی شجاعانه پاپ لئو در برابر جنایتهای جنگی آمریکا و رژیم اسراییل قدردانی کرد.
به گزارش ایلنا، قالیباف، رئیس مجلس در حساب شخصی خود در شبکه ایکس نوشت:
به پاس قدردانی از ایستادگی بیباکانهٔ پاپ لئو!
با محکوم کردن جنایات جنگی اسرائیل و آمریکا، شعار پاپ یعنی «من هیچ ترسی ندارم» طنینانداز میشود.
این شعار، راه را برای همه کسانی که از سکوت و نادیده گرفتن کشتار بیگناهان امتناع میکنند، روشن میکند.
رهبری شما الهامبخش میلیونها نفر است - از شما به خاطر این روشنایی سپاسگزاریم!