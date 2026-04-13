لزوم مستندسازی خسارات وارده به کشورمان در تجاوز دشمن

وزیر دادگستری در این دیدار، یاد و خاطره رهبر شهید، شهدای جنگ رمضان، فرماندهان شهید و مردم بی‌گناه کشورمان را گرامی‌داشت و فرارسیدن سال ۱۴۰۵ را تبریک گفت.

رحیمی، خون به ناحق ریخته کودکان و مردم مظلومان کشورمان را زمینه‌ساز ضعف و خواری دشمنان در این جنگ تحمیلی و ظالمانه عنوان کرد و پیروزی کشورمان در نبرد با جبهه کفر و نفاق را از خداوند بزرگ مسئلت نمود.

وزیر دادگستری با اشاره به جایگاه مهم سازمان حفاظت محیط زیست و حوزه گسترده و مهم فعالیت این سازمان، اظهار داشت: بخش مهمی از فعالیت‌های این سازمان به صورت مجاهدت‌های خاموش انجام می‌شود و خدمات و فعالیت‌های آن در مقایسه با آن چیزی که منتشر می‌شود بسیار بیشتر است، در عین اینکه حوزه فعالیت این سازمان حوزه‌ای بسیار گسترده و مهم و در صحنه داخلی و بین‌المللی اثرگذار است.

وی، حوزه محیط زیست را از جمله مهمترین نقاط و مراکزی برشمرد که مبتنی بر قواعد و قوانین بین‌المللی باید در منازعات مسلحانه و جنگ‌ها مصون از تعدی و تجاوز بماند و افزود: است متاسفانه خوی وحشی‌گری و عدم التزام و احترام به قوانین بین‌المللی از سوی محور صهیونیستی ـ آمریکایی سبب تعدی و ایراد خسارت و آسیب و آلودگی گسترده در بخش‌های مختلف محیط زیست کشورمان شده است.

رحیمی گفت: کشور ما علاوه بر اینکه مورد تجاوز قرار گرفته و در این زمینه جرمی بین‌المللی واقع شده، رژیم جعلی اسراییل و آمریکا در خلال همین جرم نیز مرتکب جرایم دیگری شده‌اند که جنایات جنگی و تجاوز به نقاط مصون از تعدی از جمله محیط زیست و تعدی به بخش‌هایی که تبعات آن دامنگیر محیط زیست شده است از جمله آنهاست. از این منظر پیگیری حقوقی این موارد در محاکم داخلی و بین‌المللی از سوی سازمان حفاظت محیط باید شامل همه موارد مرتبط باشد.

وی اظهار داشت: در مواردی بروز آسیب به محیط زیست می‌تواند زمینه‌ساز جرم نسل‌کشی شود که از جمله این موارد آلودگی محیط زیست و ورود مواد سمی و آسیب‌زا به غذای انسان‌ها و صدمه آسیب به بخش زیادی از مردم است. از این منظر جرایم علیه محیط زیست یک جرم بین‌المللی است که در عین حال جنایت علیه بشریت نیز محسوب شده و در مواردی جرم نسل‌کشی را نیز شامل می‌شود.

رحیمی با اشاره به اینکه با تدبیر رییس جمهور و با همکاری وزارت دادگستری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و قوه قضاییه پیگیری حقوقی جنایات صورت گرفته توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی در خلال جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان در محاکن داخلی و بین‌المللی هستیم افزود: تاکید رهبر شهید و همچنین فرمایش آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای حفظه الله مبنی بر پیگیری حقوقی جنایات صورت گرفته در محاکم داخلی و بین‌المللی و گرفتن یقه جنایتکاران را سرلوحه کار قرار داده‌ایم هرچند این موضوع زمانبر بوده و یا با کارشکنی دشمنان مواجه شود.

وزیر دادگستری خاطر نشان کرد: منطبق بر قانون، مراجع داخلی کشورمان صلاحیت ورود و رسیدگی به این موضوعات را دارند و در دادگستری تهران نیز شعباتی به این امر اختصاص داده شده لذا مصمم هستیم جرایم صورت گرفته را هم در محاکم داخلی و هم در محاکم بین‌المللی و هم در محاکم داخلی کشورهایی که صلاحیت جهانی برای رسیدگی به این امور را دارند پیگیری نماییم که در این حوزه سازوکاری با همکاری دادستانی کل، وزارت دادگستری و دادگستری تهران و... مراجع ذیربط تعیین شده تا تحت نظر معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری موضوع را مدیریت و پیگیری نمایند.

رحیمی با تاکید بر اهمیت مستندسازی خسارات وارده در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان اظهار داشت: مقدمه طرح دعوا و پیگیری حقوقی این جنایات در صحنه داخلی و بین‌المللی، مستند سازی است، زیرا برای صدور رای باید مدارک و مستندات کافی تهیه شود تا دادگاه صالح داخلی و بین‌المللی مبتنی بر این اسناد و ادله محکمه پسند نسبت به صدور رای اقدام نماید.

وزیر دادگستری در پایان اظهار داشت: آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان به هیچ یک از قواعد و اصول بین‌المللی مربوط به منازعات مسلحانه پایبند نبوده و مرتکب همه جرایم بین‌المللی شده‌اند، لذا برای ایجاد بازدارندگی باید نسبت به مستندسازی و طرح دعوا و محکوم کردن متجاوز اقدام نمود. در این خصوص مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضاییه در اقدامی جهادی، به صورت رایگان نسبت به اخذ وکالت و انجام کارشناسی و مستندسازی خسارات وارده اقدام کرده‌اند.

پیش از سخنان وزیر دادگستری، شینا انصاری رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست و چند تن از معاونان این سازمان، گزارشی از خسارت‌های وارده به محیط زیست کشورمان در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان و روند مستندسازی این خسارات ارائه کردند.