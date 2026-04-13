وزیر دادگستری تأکید کرد
لزوم مستندسازی خسارات وارده به کشورمان در تجاوز دشمن
به گزارش ایلنا، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری با حضور در سازمان حفاظت محیط زیست، با معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست و معاونین و مدیران این سازمان دیدار و گفتگو کرد.
وزیر دادگستری در این دیدار، یاد و خاطره رهبر شهید، شهدای جنگ رمضان، فرماندهان شهید و مردم بیگناه کشورمان را گرامیداشت و فرارسیدن سال ۱۴۰۵ را تبریک گفت.
رحیمی، خون به ناحق ریخته کودکان و مردم مظلومان کشورمان را زمینهساز ضعف و خواری دشمنان در این جنگ تحمیلی و ظالمانه عنوان کرد و پیروزی کشورمان در نبرد با جبهه کفر و نفاق را از خداوند بزرگ مسئلت نمود.
وزیر دادگستری با اشاره به جایگاه مهم سازمان حفاظت محیط زیست و حوزه گسترده و مهم فعالیت این سازمان، اظهار داشت: بخش مهمی از فعالیتهای این سازمان به صورت مجاهدتهای خاموش انجام میشود و خدمات و فعالیتهای آن در مقایسه با آن چیزی که منتشر میشود بسیار بیشتر است، در عین اینکه حوزه فعالیت این سازمان حوزهای بسیار گسترده و مهم و در صحنه داخلی و بینالمللی اثرگذار است.
وی، حوزه محیط زیست را از جمله مهمترین نقاط و مراکزی برشمرد که مبتنی بر قواعد و قوانین بینالمللی باید در منازعات مسلحانه و جنگها مصون از تعدی و تجاوز بماند و افزود: است متاسفانه خوی وحشیگری و عدم التزام و احترام به قوانین بینالمللی از سوی محور صهیونیستی ـ آمریکایی سبب تعدی و ایراد خسارت و آسیب و آلودگی گسترده در بخشهای مختلف محیط زیست کشورمان شده است.
رحیمی گفت: کشور ما علاوه بر اینکه مورد تجاوز قرار گرفته و در این زمینه جرمی بینالمللی واقع شده، رژیم جعلی اسراییل و آمریکا در خلال همین جرم نیز مرتکب جرایم دیگری شدهاند که جنایات جنگی و تجاوز به نقاط مصون از تعدی از جمله محیط زیست و تعدی به بخشهایی که تبعات آن دامنگیر محیط زیست شده است از جمله آنهاست. از این منظر پیگیری حقوقی این موارد در محاکم داخلی و بینالمللی از سوی سازمان حفاظت محیط باید شامل همه موارد مرتبط باشد.
وی اظهار داشت: در مواردی بروز آسیب به محیط زیست میتواند زمینهساز جرم نسلکشی شود که از جمله این موارد آلودگی محیط زیست و ورود مواد سمی و آسیبزا به غذای انسانها و صدمه آسیب به بخش زیادی از مردم است. از این منظر جرایم علیه محیط زیست یک جرم بینالمللی است که در عین حال جنایت علیه بشریت نیز محسوب شده و در مواردی جرم نسلکشی را نیز شامل میشود.
رحیمی با اشاره به اینکه با تدبیر رییس جمهور و با همکاری وزارت دادگستری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و قوه قضاییه پیگیری حقوقی جنایات صورت گرفته توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی در خلال جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان در محاکن داخلی و بینالمللی هستیم افزود: تاکید رهبر شهید و همچنین فرمایش آیت الله سید مجتبی خامنهای حفظه الله مبنی بر پیگیری حقوقی جنایات صورت گرفته در محاکم داخلی و بینالمللی و گرفتن یقه جنایتکاران را سرلوحه کار قرار دادهایم هرچند این موضوع زمانبر بوده و یا با کارشکنی دشمنان مواجه شود.
وزیر دادگستری خاطر نشان کرد: منطبق بر قانون، مراجع داخلی کشورمان صلاحیت ورود و رسیدگی به این موضوعات را دارند و در دادگستری تهران نیز شعباتی به این امر اختصاص داده شده لذا مصمم هستیم جرایم صورت گرفته را هم در محاکم داخلی و هم در محاکم بینالمللی و هم در محاکم داخلی کشورهایی که صلاحیت جهانی برای رسیدگی به این امور را دارند پیگیری نماییم که در این حوزه سازوکاری با همکاری دادستانی کل، وزارت دادگستری و دادگستری تهران و... مراجع ذیربط تعیین شده تا تحت نظر معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری موضوع را مدیریت و پیگیری نمایند.
رحیمی با تاکید بر اهمیت مستندسازی خسارات وارده در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان اظهار داشت: مقدمه طرح دعوا و پیگیری حقوقی این جنایات در صحنه داخلی و بینالمللی، مستند سازی است، زیرا برای صدور رای باید مدارک و مستندات کافی تهیه شود تا دادگاه صالح داخلی و بینالمللی مبتنی بر این اسناد و ادله محکمه پسند نسبت به صدور رای اقدام نماید.
وزیر دادگستری در پایان اظهار داشت: آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان به هیچ یک از قواعد و اصول بینالمللی مربوط به منازعات مسلحانه پایبند نبوده و مرتکب همه جرایم بینالمللی شدهاند، لذا برای ایجاد بازدارندگی باید نسبت به مستندسازی و طرح دعوا و محکوم کردن متجاوز اقدام نمود. در این خصوص مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضاییه در اقدامی جهادی، به صورت رایگان نسبت به اخذ وکالت و انجام کارشناسی و مستندسازی خسارات وارده اقدام کردهاند.
پیش از سخنان وزیر دادگستری، شینا انصاری رئیس سازمان حفاظت محیطزیست و چند تن از معاونان این سازمان، گزارشی از خسارتهای وارده به محیط زیست کشورمان در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان و روند مستندسازی این خسارات ارائه کردند.