هیچ کمبودی در کالاهای اساسی وجود ندارد

وی افزود: وزیر امور خارجه اعلام کرده است که با حسن نیت وارد مذاکرات شدیم، اما اعتمادی وجود نداشت و با زیاده‌خواهی‌ها و تغییر مداوم اهداف و تهدیدها مواجه شدیم. با این حال، بدیهی است که از حقوق مردم خود دست نخواهیم کشید.

مهاجرانی تأکید کرد: رژیم صهیونیستی و آمریکا در این مدت باوجود وارد آمدن خسارات و داغ‌های فراوان، به اهداف طراحی‌شده خود دست نیافتند و ما همچنان با قدرت از حقوق ملت دفاع خواهیم کرد.

مهاجرانی به بازدیدهای رئیس‌جمهوری از وزارتخانه‌های کشاورزی، صمت، نفت و نیرو اشاره کرد و افزود: یکی از مهم‌ترین دستاوردها در این مدت، وفور کالا در فروشگاه‌ها بوده که حاصل تلاش وزارت جهاد کشاورزی و همکاری سایر دستگاه‌ها در تأمین و توزیع است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر هیچ کمبودی در کالاهای اساسی از جمله برنج، روغن، گوشت قرمز، گوشت سفید و تخم‌مرغ وجود ندارد و این موضوع نشان‌دهنده مدیریت مناسب در شرایط جنگی است.

سخنگوی دولت ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت با وجود آسیب به برخی شهرک‌های صنعتی، توانست جریان تولید و اشتغال را پایدار نگه دارد و کارفرمایان و کارگران با ایستادگی خود نقش مهمی در این زمینه ایفا کردند.

وی درباره عملکرد صنعت نفت، گفت: با وجود حملات متعدد به این حوزه، از جمله پارس جنوبی، هیچ مشکلی در تأمین گاز خانگی و بنزین ایجاد نشد که نتیجه تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان این صنعت است.

مهاجرانی به اقدامات وزارت ارتباطات اشاره کرد و گفت: پایداری شبکه‌های ارتباطی حفظ شده است؛ با وجود آسیب به بیش از ۵۰۰ سایت ارتباطی و ۱۵ مرکز مخابراتی، عملیات بازیابی انجام شد و امنیت سایبری کشور نیز با موفقیت حفظ شده است. همچنین شبکه پستی با ارائه بیش از ۱۳ میلیون خدمت همچنان فعال است.

سخنگوی دولت همچنین با تأکید بر استمرار حضور مردم در صحنه، گفت: این حضور نشان‌دهنده پایداری ملت ایران در مسیر اهداف ملی است و امید می‌رود این همراهی همچنان ادامه یابد.