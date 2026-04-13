وزارت تعاون یکی از ارکان اصلی پایداری اجتماعی و اقتصادی در شرایط جنگی است

رئیس‌جمهور پزشکیان در بازدید و نظارت ستادی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

کد خبر : 1773102
رئیس جمهور، وزارت تعاون را یکی از ارکان اصلی پایداری اجتماعی و اقتصادی کشور در شرایط جنگی توصیف و از تلاش‌های مستمر، هماهنگ و میدانی مجموعه مدیریتی و کارکنان آن در حفظ ثبات اجتماعی و تداوم خدمات رفاهی قدردانی کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، مسعود پزشکیان در جریان بازدید و  نظارت ستادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در نشستی با وزیر و معاونین ارشد این وزارتخانه ، ضمن دریافت گزارش‌های جامع از عملکرد بخش‌های مختلف  در شرایط ویژه و جنگی کشور، از تلاش‌های مستمر، هماهنگ و میدانی مجموعه مدیریتی و کارکنان آن در حفظ ثبات اجتماعی و تداوم خدمات رفاهی قدردانی کرد.

رئیس‌جمهور در این نشست، با اشاره به گستره وظایف این وزارتخانه، آن را یکی از ارکان اصلی پایداری اجتماعی و اقتصادی کشور در شرایط جنگی توصیف کرد و اظهار داشت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌واسطه تنوع مأموریت‌ها و حجم خدمات، از جمله لشکرهای اصلی این جنگ در پشتیبانی اقتصادی و اجتماعی است و ادامه مقتدرانه مسیر مقابله بادشمنان در میدان نبرد ، مرهون تلاش مدیران، کارکنان و مجموعه‌های تابعه این وزارتخانه است.

پزشکیان در ادامه با تأکید بر اهمیت رویکرد محله‌محوری در مدیریت بحران‌ها و توسعه خدمات اجتماعی افزود: تجربه اجرای سیاست‌های محله‌محور به عنوان یکی از رویکردهای محوری دولت چهاردهم از ابتدای آغاز به کار،  نشان داده است که تمرکز بر ظرفیت‌های محلی، موجب افزایش سرعت تصمیم‌گیری، ارتقای اثربخشی و کاهش هزینه‌های اجرایی می‌شود و باید با جدیت استمرار یابد.

رئیس جمهور واگذاری اختیارات بیشتر به سطوح محلی را ضرورتی راهبردی دانست و تصریح کرد: حل مسائل محلات توسط نیروهای مردمی، جهادی و مهارت‌آموزان محلی، از جمله در بازسازی مناطق آسیب‌دیده، نمونه‌ای موفق از این رویکرد کارآمد است.

پزشکیان همچنین بر ضرورت تقویت تعاونی‌های روستایی و محلی تأکید کرد و گفت: توسعه زنجیره از تولید به مصرف، کاهش واسطه‌ها، افزایش سهم تولیدکنندگان در ارزش افزوده و بهبود درآمد خانوارها از مهم‌ترین ظرفیت‌هایی است که باید به‌صورت ساختارمند توسط وزارت تعاون ساماندهی و تقویت شود.

رئیس جمهور افزود: هرچه این ظرفیت‌ها بیشتر آزادسازی و سازماندهی شود، تاب‌آوری اجتماعی و اقتصادی کشور نیز به‌طور معناداری افزایش خواهد یافت.

پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود، توجه ویژه به حوزه اشتغال و جلوگیری از بیکاری در شرایط جنگ را از اولویت‌های جدی دولت برشمرد و تصریح کرد: حفظ امنیت شغلی و حمایت از بنگاه‌های تولیدی در شرایط جنگی، از ارکان اصلی ثبات اجتماعی کشور است و باید با سیاست‌های حمایتی مؤثر دنبال شود.

در این نشست، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با ارائه گزارشی از اقدامات انجام‌شده، حضور رئیس‌جمهور در میان دستگاه‌های اجرایی و مردم در میانه جنگ را موجب تقویت روحیه و انسجام مدیریتی دانست و اظهار کرد: در شرایط فعلی، مدیران و بدنه کارشناسی وزارتخانه‌ها با روحیه همکاری بالا و بدون نیاز به دستور مستقیم، به‌صورت مستمر و گاه در سه شیفت کاری در حال ارائه خدمات هستند.

