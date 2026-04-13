در پیامی؛
عارف درگذشت آیتالله موسوی تبریزی را تسلیت گفت
معاون اول رئیسجمهور در پی درگذشت آیتالله سید حسین موسوی تبریزی، عالم وارسته و استاد برجسته حوزه علمیه قم پیام تسلیتی منتشر کرد.
به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف در پی ارتحال عالم جلیلالقدر و استاد فقید حوزه علمیه قم، آیتالله سید حسین موسوی تبریزی، معاون اول رئیسجمهور با صدور پیامی این ضایعه را به جامعه علمی و حوزوی کشور، خاندان ایشان و شاگردان آن مرحوم تسلیت گفت.
اناالله و اناالیه راجعون
خبر ارتحال عالم جلیلالقدر و استاد فقید حوزه علمیه قم، آیتالله سید حسین موسوی تبریزی (رضواناللهتعالیعلیه)، موجب تأثر و اندوه عمیق گردید.
آن فقید سعید در زمرهٔ عالمان وارسته و پژوهشگران برجستهای بود که عمر شریف خود را در مسیر ترویج معارف اسلامی، تربیت طلاب و خدمت به حوزههای علمیه مصروف نمود.
این مصیبت را به خاندان مکرم ایشان، بیت معزز، شاگردان، ارادتمندان و جامعه علمی و حوزوی کشور تسلیت عرض میکنم و از درگاه خداوند متعال برای آن عالم ربانی علوّ درجات و برای بازماندگان محترم صبر و اجر مسئلت دارم.
محمدرضا عارف
معاون اول رئیسجمهور