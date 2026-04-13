به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در جریان بازدید ستادی و نظارتی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در نشستی با وزیر، معاونان و مدیران ارشد این وزارتخانه، گزارش جامعی از آخرین وضعیت خدمات بهداشتی و درمانی کشور در شرایط ویژه و جنگی دریافت کرد و تداوم بی‌وقفه ارائه خدمات سلامت، تقویت نظام ارجاع و پایداری زنجیره تأمین دارو و تجهیزات پزشکی را مورد تأکید قرار داد.

در این نشست، گزارش‌هایی از آمار شهدا و مجروحان غیرنظامی، روند رسیدگی درمانی به آسیب‌دیدگان و اقدامات انجام‌شده در اغلب استان‌ها به‌صورت حضوری و میدانی ارائه شد.

همچنین وضعیت خدمات‌رسانی بیمارستانی، اورژانسی و بهداشت عمومی در شرایط بحرانی مورد بررسی قرار گرفت و بر استمرار هماهنگی میان دانشگاه‌های علوم پزشکی و مراکز درمانی سراسر کشور تأکید شد.

مسئولان وزارت بهداشت در این گزارش‌ها اعلام کردند که با وجود شرایط خاص کشور، هیچ‌گونه وقفه‌ای در ارائه خدمات حیاتی از جمله مراقبت‌های اورژانسی، واکسیناسیون، خدمات به مادران باردار، و انجام عمل‌های جراحی ضروری ایجاد نشده و نظام سلامت با آمادگی کامل در حال خدمت‌رسانی مستمر است.

در ادامه رئیس‌جمهور با تأکید بر اهمیت راهبردی نظام سلامت در شرایط جنگی، اظهار داشت: در شرایط مشابه معمولاً بخش‌هایی مانند واکسیناسیون، مراقبت‌های دوره‌ای و برخی خدمات درمانی دچار وقفه می‌شود، اما در این دوره به همت مدیران و کادر درمان، هیچ‌یک از خدمات حیاتی کشور متوقف نشده و این موضوع شایسته قدردانی است.

پزشکیان همچنین با اشاره به وضعیت تأمین دارو و تجهیزات پزشکی در کشور تصریح کرد: بحمدالله در حال حاضر کمبود دارویی در کشور وجود ندارد و این امر حاصل تمهیدات مناسب و تلاش‌های مستمر مدیران حوزه سلامت است.

رئیس جمهور بر ضرورت تداوم تولید داخلی تجهیزات پزشکی، تقویت ذخایر دارویی و گسترش همکاری‌های دارویی با کشورهای دوست و همسو تأکید کرد.

پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود، بر لزوم حل مشکلات نقدینگی داروسازان و فعالان زنجیره تأمین دارو تأکید کرد و پیشنهادها و دستورات اجرایی در این زمینه را در دستور کار دولت قرار داد.

رئیس جمهور همچنین کاهش هزینه‌های درمانی برای مردم را یکی از اولویت‌های اساسی دولت دانست و بر گسترش دسترسی عادلانه به خدمات سلامت بویژه در شرایط خاص کشور تأکید کرد.

پزشکیان با اشاره به ضرورت ارتقای بهره‌وری در نظام سلامت، خواستار مدیریت بهینه منابع وزارت بهداشت، کاهش هزینه‌های غیرضروری، اصلاح الگوی مصرف انرژی در مراکز درمانی و ساماندهی ساختمان‌ها و فضاهای بلااستفاده شد و افزود: تجمیع ظرفیت‌ها و افزایش کارآمدی، از الزامات اصلی مدیریت نظام سلامت در شرایط فعلی است.

رئیس جمهور در این بازدید، ضمن قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی کادر درمان، پزشکان و مدیران حوزه سلامت، ابراز امیدواری کرد با استمرار مدیریت جهادی، هم‌افزایی ملی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی، نظام سلامت کشور با قدرت و پایداری کامل مسیر خدمت‌رسانی به مردم را ادامه دهد.