استمرار تجمعات شبانه همزمان با شب شهادت امام صادق (ع)

به گزارش ایلنا، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی همزمان با ایام شهادت امام صادق (ع) در اطلاعیه‌ای از تمامی دسته‌های عزاداری، هیئات مذهبی و مردم ایران اسلامی دعوت کرد تا در تجمعات امشب و فردا شب طبق برنامه از ساعت ۲۰ در میادین مرکزی شهرها، مساجد و بقاع متبرکه با توسل به‌ آن امام همام حضور یابند.

متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

نسبت مذهب جعفری و تاثیر عمیق اندیشه‌های ناب شیعی در حدوث و بقاء انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی غیرقابل انکار است، اکنون نیز و در بستر تحولات کنونی کشور و انقلاب و در روزهای سرنوشت‌ساز و تاریخ‌ساز منطقه غرب آسیا و همزمان با ایام شهادت رییس مذهب شیعه امام جعفر صادق (علیه السلام)، خوانش مشابهت‌های چالش‌های کنونی امت اسلام با ایام حیات اجتماعی بنیانگذار مکتب فقهی شیعه و استفاده از درس‌های آن امام عزیز و تلاش برای تجلی عملی میراث ایشان در عرصه عمومی ضروری است.

شهادت امام صادق (علیه السلام) نقطه عطفِ تداوم گفتمان «تشکیلات سازی فقه بنیان و صبر فعال» در برابر ساختارهای ظلم و ستم و سلطه زمانه و تأسیس شبکه‌های اجتماعی مستحکم برای حفظ و تقویت هویت شیعی در شرایط پرچالش عصر اموی بود و این رویکرد راهگشا، امروز در قالب حلقه‌ها و کانون‌ها و نهادهای مردمی و هیئات مذهبی قابل پیگیری است که در پیام اخیر رهبر انقلاب نیز به این سه گانه مردمی مهم اشاره کردند و این مجموعه‌های مردمی در طول تاریخ انقلاب اسلامی به کانون‌های خودجوش سازماندهی اجتماعی برای ایفای نقش در عرصه عمومی و پاسخ به نیازهای زمانی تبدیل شدند که تا جنگ اخیر نیز استمرار و تداوم یافته است.

در منظومه فکری شیعه، «شهادت» انتخاب عاشقانه و کنش سیاسی-معنوی آگاهانه و تاجرانه قرآنی است که بنیان‌های مشروعیت تفکر ماتریالیستی را به چالش می‌کشد و در جلوه اجتماعی خود به «فرهنگ مقاومت فعال» تبدیل و نظامی از معانی، مبادی، مبانی، نمادها، نهادها، کنش‌ها و واکنشهای جمعی را در برابر زور ایجاد می‌کند و تاب‌آوری تولید می‌کند و به مبارزه در اشکال گوناگون فکری، اجتماعی، سیاسی سامان می‌بخشد. مقاومت امروز ایران و ساحات منطقه، ادامه منطقی و نهادی شده‌ی همان فرهنگ شهادت است که از کربلا تا امروز، با محوریت عدالت‌خواهی و نفی ظلم تداوم یافته است و با بیان و بنان امام صادق به ما منتقل شده است.

با توجه به تقارن این ایام با ایام شهادت امام صادق (ع)، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از تمامی دسته‌های عزاداری، هیئات مذهبی و مردم سلحشور ایران اسلامی دعوت می‌کند تا در تجمعات امشب و فرداشب طبق برنامه از ساعت ۲۰ در میادین مرکزی شهرها، مساجد و بقاع متبرکه با توسل به‌ آن امام همام حضور یابند و با نمادها و مراسم‌های عزاداری، پیوندهای تاریخی و گفتمانی و هویتی سنت مقاومتی تشیع و مسئولیت‌های کنونی جامعه را به نمایش بگذارند.

