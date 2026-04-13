پزشکیان در بازدید و نظارت ستادی از وزارت راه و شهرسازی:
واگذاری اختیارات به استانها، گرههای اجرایی را در شرایط خاص گشود/ توسعه کریدورهای ترانزیتی، محور راهبردی سیاست اقتصادی دولت است
رئیسجمهور با تأکید بر نقش راهبردی وزارت راه و شهرسازی در حفظ پایداری خدمات عمومی و زیرساختهای حیاتی کشور، عملکرد مجموعه مدیریتی و اجرایی آن را در شرایط ویژه اخیر شایسته تقدیر دانست و بر تداوم مدیریت جهادی و میدانی تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در جریان بازدید و نظارت ستادی از وزارت راه و شهرسازی ، در نشستی با وزیر و معاونان این وزارتخانه ، ضمن قدردانی از تلاشهای مستمر و مجاهدانه مجموعه این وزارتخانه، عملکرد زیرمجموعههای آن را در شرایط ویژه اخیر، بهویژه در حوزههای راهبردی همچون بنادر، کریدورهای ترانزیتی و تأسیسات زیربنایی حیاتی، شایسته تقدیر و تحسین ارزیابی کرد.
رئیسجمهور با اشاره به نقش کلیدی این وزارتخانه در حفظ پایداری خدمات عمومی و تداوم جریان حملونقل کشور در شرایط خاص، حضور میدانی وزیر، مدیران و کارکنان را نشانهای از تعهد سازمانی و کارآمدی مدیریتی دانست و تصریح کرد: تداوم این رویکرد جهادی، ضامن حفظ ثبات اقتصادی و تقویت زیرساختهای ملی خواهد بود.
پزشکیان در ادامه تقویت باور به توانمندیهای داخلی و صیانت از سرمایه اجتماعی را از اولویتهای بنیادین دولت برشمرد و تأکید کرد: در شرایط کنونی، انسجام، همدلی و مشارکت همهجانبه آحاد ملت، مهمترین پشتوانه عبور موفق از چالشها محسوب میشود.
رئیس جمهور همچنین با اشاره به سیاست تمرکززدایی در مدیریت اجرایی کشور، واگذاری اختیارات به استانها را از جمله تصمیمات راهبردی و اثربخش دولت دانست و اظهار داشت: عملکرد استانداران در هفتههای اخیر نشان داد که تسریع در تصمیمگیریهای محلی، میتواند بسیاری از گرههای اجرایی را بدون اتکا به فرآیندهای زمانبر مرکزی مرتفع سازد.
رئیسجمهور با اشاره به روند پیشرفت پروژههای کلان زیرساختی، از جمله کریدور راهبردی رشت–آستارا، بر تداوم جدی پیگیری این طرحها تأکید کرد و افزود: توسعه شبکههای ترانزیتی و تقویت پیوندهای منطقهای، از ارکان اصلی سیاست اقتصادی دولت است و در این مسیر، کشورهای دوست و همپیمان نیز آمادگی خود را برای گسترش همکاریهای حملونقلی اعلام کردهاند.
پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونسیتی علیه ملت ایران ، ایستادگی جمهوری اسلامی را در چارچوب قوانین و مقررات بینالمللی، مبتنی بر اقتدار دفاعی و صیانت از منافع ملی دانست و خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران هیچگونه چشمداشتی به حقوق دیگر کشورها ندارد، اما در دفاع از حقوق مسلم ملت ایران، با قاطعیت و صلابت عمل خواهد کرد.
رئیس جمهور با انتقاد شدید از رویکرد دوگانه برخی نهادهای مدعی حقوق بشر و رسانههای وابسته، تصریح کرد: سکوت معنادار این نهادها در برابر جنایات آشکار، از جمله حمله به اماکن غیرنظامی، مدارس، مراکز درمانی و نهادهای امدادی توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی، در کنار اتخاذ مواضع جانبدارانه نسبت به مسائل داخلی ایران، مصداق بارز استانداردهای دوگانه و غیرمسئولانه است.
پزشکیان همچنین با اشاره به عملکرد برخی رسانههای فارسیزبان خارج از کشور، این اقدامات را افشاگر ماهیت واقعی این جریانها دانست که در بزنگاههای حساس، نهتنها از حقیقت فاصله گرفته، بلکه در مواردی به توجیه خشونت و تحریک علیه ملت ایران پرداختهاند.
رئیس جمهور با تأکید بر ناکامی راهبردهای خصمانه دشمنان، اظهار داشت: تصور آنان مبنی بر فروپاشی سریع کشور، با مقاومت و ایستادگی ملت ایران در چهل و چند روز اخیر نقش بر آب شد و تهدید به هدف قرار دادن زیرساختها، بیش از هر چیز نشاندهنده استیصال و ناتوانی آنان در تحمیل اراده خود است.
پزشکیان ضمن قدردانی از ایثار و فداکاری نیروهای مسلح، تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران با اتکا به توان دفاعی و انسجام ملی، مسیر پیشرفت و تعالی را با قدرت ادامه خواهد داد و عزت و سربلندی کشور را بیش از پیش تثبیت خواهد کرد.
رئیس جمهور با تجدید قدردانی از مجموعه مدیران و کارکنان وزارت راه و شهرسازی، ابراز امیدواری کرد: با توکل به خداوند متعال، همافزایی دستگاههای اجرایی و همراهی مردم، تمامی چالشهای پیشرو با موفقیت مدیریت و برطرف خواهد شد و مسیر توسعه کشور با شتابی مضاعف تداوم خواهد یافت.