رئیس قوه قضاییه:
آماده مذاکره و تفاهم هستیم، اما طبق اصول و منطق/در برخورد با جواسیس و پیادهنظام دشمن، آرایش ما منطبق با اقتضائات دوره جنگ است
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، طی سخنانی در جمع تعدادی از اعضای شورای عالی قوه قضاییه، ضمن تبیین و تقریر شرایط موجود کشور و اهداف شکست خورده دشمن در «میدان» و «دیپلماسی»، اظهار کرد: آمریکاییها با تکبر و نخوت همیشگی و همان فرمول ثابت مذاکراتیشان یعنی تحمیل حرف باطل، در مذاکرات اسلامآباد حاضر شدند و میخواستند آنچه را در جنگ ۴۰ روزه نتوانستند کسب کنند، از میز مذاکره بستانند؛ لکن هیئت ایرانی به سرپرستی دکتر قالیباف، حکیمانه از حقوق حقه ملت ایران و دستاوردهای میدان پاسداری کردند و آمریکاییهای زیادهخواه و مستکبر را همچون میدان نبرد ۴۰ روزه ناکام گذاشتند.
وی تاکید کرد: ما آماده مذاکره و تفاهم هستیم، اما طبق اصول و منطق.
رئیس دستگاه قضا بیان داشت: حفاظت و حراست از دستاوردهای جنگ تحمیلی سوم، اولویت همه آحاد ملت است؛ از دیپلماتها و ابواب جمعی قوه مجریه تا خادمان ملت در قوای قضاییه و مقننه و ایضاً اقشار ایرانی با هر طرز تفکر و نگرشی، پاسدار حقوق و دستاوردهای میدان و نظامیان سلحشورمان هستند.
رئیس عدلیه با تاکید بر حفظ انسجام ملی، تصریح کرد: ملت ایران کماکان متحد و منسجم، گوش به فرمان ولیفقیه و رهبر فرزانه خود، در میدان حمایت همهجانبه از قوای مسلح کشور، حاضر است؛ دستان نظامیان ما نیز بر روی ماشه است و بهواسطه توقف موقت آتش، سستی و فترتی در این سلحشوران ایجاد نشده است. از سویی دیگر، وظیفه و تکلیف ما کارگزاران نظام خطیر و حساس است؛ لحظهای نباید از خدمترسانی به مردم و کشور در حوزههای مسئولیتی خود فارغ شویم.
قاضیالقضات با اشاره به ضرورت استمرار آرایش جنگی و جهادی از سوی همه بخش های عدلیه برای مقابله با عوامل دشمن و همراهی با مردم و سربازان دلاور در میدان عنوان کرد: قوه قضاییه حسب وظایف و تکالیف قانونی خود و در چارچوب اختیارات و حیطه عملش، از ابتدای شروع جنگ تحمیلی سوم، آرایش جنگی و جهادی به خود گرفته است و این امر، باید همچنان هم در نحوه خدماترسانیهای قضایی و حقوقی به مردم و مراجعان، بازتاب داشته باشد و هم در رسیدگیهای سریع، دقیق، عادلانه و قاطعانه به پروندههای عناصر همکار و همراه با دشمن، متبلور و متجلی باشد.
حجتالاسلام والمسلمین محسنیاژهای با اشاره به استمرار پیادهسازی سریع و دقیق مفاد قانون موسوم به تشدید مجازات جاسوسی، اظهار داشت: در برخورد با جواسیس و عناصر خائن و پیادهنظام دشمن متجاوز، آرایش ما کاملاً جنگی و منطبق با اقتضائات دوره جنگ است. ما در رسیدگی به پروندههای این عناصر، در ضمن رعایت مرّ قانون و ملکه عدالت، نهایت قاطعیت و تسریع را به خرج میدهیم و این فقره را تابع مناسبات معمول و قواعد حاکم در شرایط عادی نمیدانیم.
رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی تا اطلاع ثانونی در رسیدگی به پرونده همکاران دشمن آرایش جنگی دارد و تابع مناسبات زمان جنگ است، نه قواعد حاکم بر شرایط عادی. این گزارهای است که منطبق با قانون میباشد و ما ملتزم به آن هستیم.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای اظهار داشت: ذکر این نکته ضروری است که امورات عادی و معمول زندگی مردم، در جریان و رو به روال است و حتی در ایام جنگ تحمیلی سوم نیز شاهد بودیم که خلل و نقصان عمدهای در این امورات حادث نشد؛ طبیعتاً در ایام فعلی نیز، این قاعده حکمفرماست و با همت مضاعف مسئولانامر، مایحتاج زندگی مردم در دسترس عموم قرار میگیرد؛ فلذا مقصود از حاکم بودن شرایط جنگی در رسیدگی به پروندههای عوامل دشمن درقوه قضاییه، آن است که این قوه برای تسهیل امورات مردم و تحکیم و تضمین امنیت روانی و فیزیکی آنها، در شرایط جنگی و جهادی باقی مانده است.
شایان ذکر است، در خلال این نشست، برخی از اعضای حاضر، به ارائه گزارشاتی ناظر بر خدماترسانیهای حقوقی و قضایی دستگاههای متبوع و تحت امر خود به مردم و مراجعان در خلال جنگ تحمیلی سوم پرداختند.