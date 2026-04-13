به گزارش ایلنا، حسن بابایی، معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در جلسه با مدیرکل، معاونین و رؤسای واحد‌های ثبتی استان تهران، ضمن تبریک سال نو و گرامیداشت یاد شهدای جنگ تحمیلی اخیر، از عملکرد مطلوب ادارات ثبتی تهران تقدیر کرد و صدور سند رسمی را گامی اساسی در تحقق عدالت اداری و پیشگیری از اختلافات دانست.

اقتدار ایران و لزوم عدالت جهانی

بابایی در ابتدای سخنان خود با اشاره به جایگاه کنونی ایران در عرصه بین‌المللی گفت: امروز کشور با اقتدار به‌عنوان یک ابرقدرت ظاهر شده و هیمنه و قدرت دولت‌های غربی پوشالی است. ان‌شاءالله در نهایت جبهه اسلام موفق خواهد شد و عدالت در سراسر جهان محقق می‌گردد.

عملکرد قابل‌توجه واحد‌های ثبتی تهران

رئیس سازمان ثبت با استناد به گزارش‌های آماری، از تلاش کارکنان واحد‌های ثبتی تهران قدردانی کرد و افزود: برخی واحد‌های ثبتی که سالیان سال با مشکلات متعددی مواجه بودند، امروز با مدیریت جهادی و اخلاق‌محور به نتایج ارزشمندی دست یافته‌اند.

وی حجم کار و مأموریت‌های استان تهران را با چندین استان دیگر برابر دانست و خاطرنشان کرد: با وجود این حجم بالا، کمترین نارضایتی مراجعان در تهران ثبت شده است.

احسان در کار ثبت، تکمیل‌کننده وظیفه قانونی

بابایی با تأکید بر اینکه اجرای صحیح قانون، خود عدالت اداری است، تصریح کرد: ما در مجموعه‌های ثبتی فراتر از عدل را می‌بینیم؛ زیرا احسان در کار ثبت، تکمیل‌کننده انجام وظیفه است.

وی یادآور شد: کار ثبت، تثبیت حق است و متصرفان حق خود را با اخذ سند مسجل می‌کنند. صدور سند رسمی، ایجاد حق آنی محسوب می‌شود و می‌تواند از بروز بسیاری از اتفاقات و اختلافات جلوگیری کند.

توصیه‌های اخلاقی و رفتاری در سال جدید

معاون رئیس قوه قضاییه با اشاره به اهمیت حسن خلق در امور ثبتی، چند توصیه عملیاتی مطرح کرد: همه کارکنان پیش از دیگران سلام را آغاز کنند تا آثار مثبت آن در فضای کاری و ارتباط با مراجعان دیده شود. صبر و بردباری در رسیدگی به امور ارباب‌رجوع، ضروری است و کمک و تسهیل در کار افرادی که واقعاً به حمایت و راهنمایی نیاز دارند، در دستور کار قرار گیرد.

تحول و ثبت هوشمند؛ اولویت سال جدید

بابایی بر لزوم تفکر تحولی و ایده‌پردازی برای بهبود فرآیند‌های ثبتی تأکید کرد و گفت: کارگروه‌هایی تشکیل شود تا کار‌ها در واحد‌های ثبتی به حداقل برسد، فرآیند‌ها اصلاح شود و به‌تدریج مسیر ثبت هوشمند دنبال گردد.

وی همچنین بر فعال بودن میز خدمت در واحد‌های ثبتی تأکید کرد و افزود: با استفاده از علائم راهنما و چاپ بروشور، گمراهی مراجعان جبران و زمینه خدمت‌رسانی مؤثرتر فراهم شود.

نظارت بر مشاوران املاک و دفاتر اسناد رسمی

رئیس سازمان ثبت در حوزه اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نیز خواستار شناسایی و نظارت بر فعالیت مشاوران املاک در اطراف واحد‌های ثبتی شد و تأکید کرد: نظارت بر دفاتر اسناد رسمی باید با جدیت پیگیری شود.

بابایی در پایان ابراز امیدواری کرد: ان‌شاءالله با گفت‌و‌گو‌های مشترک و تعامل سازنده، امورات به نحو مطلوب انجام خواهد شد.

شایان ذکر است این جلسه با حضور رئیس سازمان و معاونان وی و همچنین مدیرکل و روسای ادارات ثبتی استان تهران و با هدف ارائه و تبیین برنامه‌ها و ماموریت‌های ثبتی در سال‌جاری و بررسی وضعیت استان تهران تشکیل شد.

پس از صحبت‌های رئیس سازمان، معاونت‌های ۴گانه به صورت جداگانه به تشریح برنامه‌ها پرداختند.