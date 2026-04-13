پزشکیان انتصاب نخست وزیر جدید نپال را تبریک گفت

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در پیامی ضمن تبریک انتصاب آقای بالندرا شاه به عنوان نخست وزیر جدید نپال تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران روابط دوستانه و حسنه با نپال در طول شش دهه گذشته را که همواره مبتنی بر احترام متقابل و منافع مشترک بوده است ارج نهاده و آمادگی خود را برای گسترش همکاری های همه جانبه با نپال در عرصه های اقتصادی، تجاری، انرژی، گردشگری، کشاورزی و آموزشی اعلام می دارد.