وی در این نشست با اشاره به استمرار برنامه‌های حمایتی وزارت رفاه، اعلام کرد: در قالب طرح کارت امید مادر، ماهیانه 2 میلیون تومان به ازای هر کودک تا پایان دو سالگی به حساب متصل به کد ملی مادر واریز می‌شود. این اعتبار برای تهیه سبد غذایی، پوشک و شیرخشک قابل استفاده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین به طرح یسنا اشاره کرد و گفت: در سال 1404، با همکاری ستاد ملی جمعیت و وزارت بهداشت، کمک‌هزینه سبد غذایی و پوشک در چهار مرحله به حدود یک‌میلیون و دویست هزار مادر باردار یا دارای کودک زیر دو سال پرداخت شده است.

میدری در بخش دیگری از سخنان خود، ظرفیت‌های حوزه‌هایی همچون صنایع شیر، پتروشیمی، زغال‌سنگ، معادن و فلزات را تشریح کرد و گفت: هیچ کمبودی در زمینه کالاهای اساسی وجود ندارد و در کنار آن، دولت افزایش مسیرهای واردات کالاهای اساسی را دنبال می‌کند.

وی با اشاره به نقش کالابرگ افزود: وزارت تعاون برای افزایش واردات کالاهای اساسی تلاش می‌کند.

وی درباره وضعیت بیمارستان‌های تأمین اجتماعی نیز توضیح داد: کادر درمانی در بیمارستان‌های تابعه تأمین اجتماعی در ایام جنگ به‌صورت تمام‌وقت فعال بودند و بخشی از مجروحان جنگی نیز در این مراکز درمان شدند.

میدری همچنین با تاکید بر حمایت دولت از واحدهای تولیدی اظهارکرد: در ایام جنگ کارخانه‌های دارویی در سه شیفت کاری فعال بودند تا نیازهای درمانی کشور تأمین شود.

به گفته وی، تمام تدابیر لازم برای تداوم تولید در سطح کشور اتخاذ شده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از راه‌اندازی پویش ملی «امداد ایران ماهر» برای بسیج نیروهای ماهر سراسر کشور در بازسازی مناطق جنگ‌زده و آسیب‌دیده خبر داد.

وی تصریح کرد: بر این اساس، بیش از 600 مرکز آموزش فنی‌وحرفه‌ای در سراسر کشور به‌عنوان «مراکز امداد ایران ماهر» مأموریت می‌یابند تا داوطلبان را ارزیابی و به ستادهای بحران استان‌ها، استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و دستگاه‌هایی همچون بنیاد مسکن، شهرداری‌ها و سایر نهادهای مسئول، متصل کنند.