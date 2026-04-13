علی بیگدلی استاد روابط بین‌الملل در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره ارزیابی‌اش از مذاکرات ایران و آمریکا در پاکستان و اینکه آیا با توجه به بی‌نتیجه بودن مذاکرات احتمال نقض آتش‌بس از سوی آمریکا و اسرائیل وجود دارد یا خیر، گفت: پیش‌بینی این است که آتش‌بس دو هفته‌ای تغییر نمی‌کند اما جنگ به آن صورتی که زیرساخت‌های ما مورد هدف قرار گیرد، از طرف آمریکا اعمال نمی‌شود و احتمالاً اسرائیل هم تحت فشار آمریکا به این کار دخالت نمی‌کند.

باید از درون دیپلماسی پنهان وارد دیپلماسی آشکار می‌شدیم

وی ادامه داد: با توجه به اینکه حجم اختلافات با آمریکا زیاد بود، باید پیش از مذاکرات، دیپلماسی پنهانی را شروع می‌کردیم و از درون این دیپلماسی پنهان وارد دیپلماسی آشکار می‌شدیم تا اختلافات به یک شکل و صورتی حل شود. این نشست ۲۰ ساعته در شرایطی که آقای ونس هم اعلام کرده بود باید به آمریکا بازگردد، خیلی نتوانست موفق باشد.

این استاد روابط بین‌الملل گفت: البته هنوز در‌های دیپلماسی بسته نشده است؛ ونس هم اعلام کرده است دور اول مذاکرات با شکست مواجه شده است اما می‌توانیم انتظار داشته باشیم که دوباره مذاکراتی در همین سطح و در یک موقعیت دیگری یا با واسطه‌های دیگری که بین ما و آمریکا هستند، پیش بیاید تا بتوانیم اختلافات را برطرف کنیم.

محاصره دریایی نشان‌دهنده این است که آمریکا فعلا نمی‌خواهد وارد جنگ مستقیم با ایران شود

به این زودی تنگه را از دست نخواهیم داد

بیگدلی در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره اظهارات ترامپ مبنی بر آغاز محاصره دریایی گفت: محاصره دریایی فارغ از همه مسائل نشان‌دهنده این است که آمریکا فعلا نمی‌خواهد وارد جنگ مستقیم با ایران شود؛ چراکه جنگ مستقیم باعث شده که ما نسبت به شیخ‌نشینان خلیج فارس عکس‌العمل نشان دهیم و با توجه به اینکه آمریکا تعهداتی به این کشور‌ها دارد، بنابراین نمی‌خواهد مستقیماً وارد جنگ با ما شود.

وی با اشاره به محاصره دریایی گفت: مقصود ترامپ از محاصره دریایی بازکردن تنگه هرمز است. ما توانسته‌ایم تنگه را مدیریت کنیم و این یک نقطه بسیار پراهمیت برای ایران است و به این زودی تنگه را از دست نخواهیم داد تا به موفقیت‌های دیگری برسیم و این هم بستگی به این دارد که در مذاکرات چقدر خواسته‌های ما تأمین شود.

یکباره از جنگ بیرون آمدیم و پشت میز مذاکره نشستیم درحالی که هنوز بغض و کینه نسبت به یکدیگر داشتیم

این استاد دانشگاه گفت: اعتقاد من این است که با توجه به وضعیت فعلی و مشکلات کنونی باید یک مقداری در دیپلماسی هوشمندی بیشتری به خرج دهیم. از سوی دیگر ترامپ هم در داخل با مشکلات زیادی مواجه است یعنی هم تحت فشار کنگره قرار دارد و هم افکار عمومی به خاطر گرانی او را تحت فشار قرار داده است، همچنین انتخابات میان‌دوره‌ای حدود پنج ماه دیگر آغاز می‌شود اما او هنوز نتوانسته رضایت مردم را به دست بیاورد. گرانی مخصوصاً گرانی بنزین در آمریکا حساسیت زیادی را ایجاد کرده و نمی‌تواند مانند گذشته جنگ را ادامه دهد. ‌امیدواریم که بعد از شکست مذاکرات، واسطه‌ها برای مهیا کردن جاده‌ای که پایان پایدار این درگیری منجر شود، اقدام کنند.

وی درباره فشرده بودن مذاکرات و عدم نتیجه مناسب گفت: بر اساس آداب دیپلماسی که یکی از درس‌های علوم سیاسی است، ابتدا کارشناسان باید یک یا دو نشست برگزار کنند و شرایط و محیط را برای رؤسای هیئت‌ها مهیا کنند. هم ما و هم آمریکایی‌ها در بالاترین سطح در نشست پاکستان شرکت کردیم، بدون اینکه هیچ مقدمه و هیچ دیپلماسی قبلی روی این کار گذاشته باشیم.

این استاد روابط بین‌الملل گفت: یکباره از جنگ بیرون آمدیم و پشت میز مذاکره نشستیم درحالی که هنوز بغض و کینه نسبت به یکدیگر داشتیم، بنابراین معتقدم که بهتر است که ما دیپلماسی محرمانه‌ای را در پیش بگیریم و واسطه‌ها بین ما و آمریکا رفت و آمد کنند و وقتی به یک نقاط مورد توافق رسیدیم، مذاکره کنیم. طبیعی است که ۴۷ سال اختلاف ما با آمریکا طی نشست ۲۰ ساعته برطرف نخواهد شد.

نقاط اختلافی ما بیشتر از نقطه‌های توافق است

بیگدلی گفت: نقاط توافقی بین ما و آمریکا خیلی کم است. نقاط اختلافی ما بیشتر از نقطه‌های توافق است و باید نقطه‌های اختلاف را کم کنیم. یعنی باید از پایین حرکت کنیم و اختلافات کوچکترمان را حل کنیم بنابراین پیشنهاد می‌کنم واسطه‌هایی را انتخاب کنیم که مورد قبول ما و آمریکا باشند و این مذاکرات محرمانه مقدماتی را برای دیپلماسی آشکار مهیا کند.

این استاد دانشگاه گفت: هدف ترامپ از محاصره دریایی این است که تنگه هرمز را باز کند. یعنی آمریکا به دلیل تعهداتش به شیخ نشینان خلیج فارس باید این کار را انجام دهد و ما هم اجازه نمی‌دهیم و کار درستی هم می‌کنیم؛ ما هم می‌گوییم ایران درباره تنگه هرمز باید سخت بگیرد اما در مورد سایر مسائل می‌توان با رعایت خطوط قرمز و هوشیاری لازم، قدری انعطاف‌پذیر بیشتری نشان داد.

زندگی و حیات نتانیاهو بستگی به جنگ دارد

وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره احتمال حمله اسرائیل به ایران گفت: زندگی و حیات نتانیاهو بستگی به جنگ دارد و اگر جنگ نکند باید به خانه برگردد و دادگاهی شود؛ چراکه هم خودش و هم همسرش پرونده‌های مالی دارند و موجودیت آن‌ها در گروی جنگیدن است اگر نجنگد ممکن است در کابینه‌اش اختلافاتی ایجاد شود. بنابراین جنگیدن برای نتانیاهو یک راه ر‌هایی است اما در این دو هفته که آتش‌بس اعلام شده آمریکا به هیچ وجه اجازه نمی‌دهد اسرائیل حمله کند اما اگر بعد از این دو هفته دو طرف به توافق اولیه نرسند ممکن است این اتفاق بیفتد چراکه اسرائیل دیوانه است.