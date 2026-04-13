به گزارش ایلنا، علی نیکزاد نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت؛ در ۴۰ روز جنگ یاد گرفتند که طرف پیروزی اراده ملت‌ها و برتری در میدان تعیین می‌کند، نه لفاظی در شبکه‌های اجتماعی. در این چند روز هم یاد خواهند گرفت که دیپلماسی عرصه احترام تعامل و پذیرش واقعیت هاست، نه املا کردن آرزوها.