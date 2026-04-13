نیکزاد:
پیروزی در میدان رقم میخورد، نه در شبکههای اجتماعی
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، با اشاره به تجربه ۴۰ روز جنگ تأکید کرد که اراده ملتها و برتری میدانی تعیینکننده پیروزی است و دیپلماسی نیز بر پایه واقعگرایی، تعامل و پذیرش واقعیتها معنا پیدا میکند.
به گزارش ایلنا، علی نیکزاد نایبرئیس مجلس شورای اسلامی، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت؛ در ۴۰ روز جنگ یاد گرفتند که طرف پیروزی اراده ملتها و برتری در میدان تعیین میکند، نه لفاظی در شبکههای اجتماعی. در این چند روز هم یاد خواهند گرفت که دیپلماسی عرصه احترام تعامل و پذیرش واقعیت هاست، نه املا کردن آرزوها.