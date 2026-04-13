۳۰ میلیون تن کالا به ارزش حدود ۱۱ میلیارد دلار از گمرکات استان بوشهر صادر شد
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی استانداری بوشهر، ارسلان زارع استاندار بوشهر روز دوشنبه در گفتوگو با شبکه استانی بوشهر با گرامیداشت یاد و نام همه شهدای والامقام وطن به ویژه رهبر معظم انقلاب اسلامی و با تقدیر از مردم اظهار داشت: با اغتنام از فرصت، از مردم نجیب و حماسهساز استان بوشهر قدردانی میکنم که با حضور آگاهانه و مستمر در میادین و خیابانها، ضمن تجدید میثاق با آرمانهای بلند انقلاب اسلامی، یکصدا و یکدل، فریاد رسای حمایت و پشتیبانی از نیروهای غیور مسلح کشورمان را به گوش جهانیان میرسانند.
وی افزود: این حضور هوشیارانه مردم، به طور قطع زمینهساز تحقق شعار امسال از سوی مقام معظم رهبری با عنوان «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» است و مسئولان هم در این مسیر، با تمام توان، تلاش خود را به کار میگیرند.
استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: استان بوشهر از همان روزهای آغاز تجاوز دشمن صهیونی ـ آمریکایی به خاک کشورمان، آماج این تجاوز و دستدرازی بود و مناطق، مکانها و اهداف غیر نظامی همچون محدوده نیروگاه اتمی، ترمینال مسافری فرودگاه بینالمللی بوشهر، کشتیهای مسافربری و شناورهای خدماتی غیر نظامی در مرکز استان و جزیره خارگ، دیر، عسلویه و تنگستان و البته محیطها و مناطق صرفاً صنعتی، همچون منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و منطقه ویژه اقتصادی بوشهر و مکانهای اقتصادی و تولیدی در دشتی و دشتستان مورد اصابت پرتابهها و موشکهای بیگانان قرار گرفتند، اما تاریخ، مردمان این استان را مردمی مقاوم در برابر متجاوزان میشناسد که در ادوار مختلف، مقابل دشمنان این مرز و بوم، پایمردی کردهاند و حافظ هویت ملی و دینی خود بودهاند.
زارع تصریح کرد: امروز هم، مردم استان بوشهر با همان روحیه و عزمی راسختر از گذشته، در مقابل دشمنان میهن عزیزمانایستادهاند.
وی اضافه کرد: همه مسئولان، مدیران و خدمتگزاران در استان نیز با همتی جدی و تلاش و کوشش شبانه روزی، اجازه ندادند خللی در خدماترسانی به مردم عزیز وارد شود.
استاندار بوشهر با اشاره به بازدیدهای مستمر از سازمانها و نهادهای مرتبط با خدماترسانی به مردم گفت: در بازدیدهایی که از بندر بوشهر و سایر بنادر استان انجام شد؛ بر سرعت بخشی تخلیه کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی مردم و هموطنان از کشتیها و لنجها و تسریع در انجام فرآیند ترخیص کالاها تأکید شد و بخش زیادی از انواع کالاها را به استانهای همجوار و مرکز کشور ارسال کردیم و در حال حاضر ذخایر این کالاها در استان نیز در سطحی مطلوب و اطمینانبخش قرار دارد.
وی بیان کرد: بوشهر یکی از دروازههای بینالمللی کشور به شمار میرود و در یکسال گذشته بالغ بر ۳۰ میلیون تن کالا به ارزش حدود ۱۱ میلیارد دلار از گمرکات استان، صادر و یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۳. ۵ میلیارد دلار نیز واردات انجام شده است.
زارع یادآور شد: همچنین در این مدت از طریق تجارت مرزی که در استان بوشهر منحصر به تجارت ملوانی است، با انجام بیش از ۲۲۵۰ سفر توسط لنجهای استان، ۴۰۰ هزار تن کالا، وارد کشور شده است.
استاندار بوشهر ابراز داشت: در زمان جنگ رمضان، میزان ترخیص کالا از گمرکات استان بوشهر، ۳ برابر شرایط معمول بوده و با دستور دکتر پزشکیان، رئیسجمهور و تفویض اختیارات بیشتر به استانداران و پیگیریهای وزیر کشور، همه دستگاهها دست به دست هم دادند و مجوزهای لازم برای ترخیص کالاها در سریعترین زمان ممکن انجام شد.
وی ادامه داد: با وجود شرایط اضطراری جنگی، اجرا و تکمیل پروژههای عمرانی استان، از جمله احداث سدها، جادهها و راههای ارتباطی، ساختمانهای بیمارستانها و مراکز درمانی و آموزشی، واحدهای دوم و سوم نیروگاه اتمی و سایر پروژههای عمرانی و طرحهای اقتصادی تعطیل نشد و کارگاهها فعال هستند.
زارع افزود: همچنین روند آبادانی و محرومیت زدایی مناطق روستایی هم با قوت ادامه دارد و پروژهها فعال هستند.
زارع تصریح کرد: ایجاد اطمینان خاطر در تأمین اقلام غذایی پایه به ویژه نان از اقدامات دارای اولویت در شرایط اضطرار است و بر این مبنا علاوه بر رصد و پایش مستمر وضعیت نانواییهای استان و مدیریت فرآیند پخت نان عمومی، طرح دوگانه سوز کردن تعداد بیشتری از نانواییها نیز اجرایی شده است.