به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف در واکنش به تهدید ترامپ به مسدود کردن تنگه هرمز تصویری از آخرین قیمت بنزین در پمپ‌ بنزین‌های اطراف کاخ سفید منتشر کرد و نوشت: از قیمت فعلی بنزین لذت ببرید. با آنچه به نام «محاصره» گفته می‌شود، به زودی دل‌تان برای بنزین ۴ تا ۵ دلاری تنگ خواهد شد.

قالیباف در انتها فرمول جدید گرانی نفت را هم منتشر کرد تا نشان دهد مسدود کردن مجدد تنگه هرمز موجب گرانی بیشتر قیمت ها خواهد شد و ترامپ را بیشتر در باتلاق قیمت نفت که خودش آن را ایجاد کرده، فرو خواهد برد.

