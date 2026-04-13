خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قالیباف خطاب به مردم آمریکا:

دلتان برای قیمت فعلی بنزین تنگ می‌شود!

کد خبر : 1772740
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت:از قیمت فعلی بنزین لذت ببرید. با آنچه به نام «محاصره» گفته می‌شود، به زودی دل‌تان برای بنزین ۴ تا ۵ دلاری تنگ خواهد شد.

به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف در واکنش به تهدید ترامپ به مسدود کردن تنگه هرمز تصویری از آخرین قیمت بنزین در پمپ‌ بنزین‌های اطراف کاخ سفید منتشر کرد و نوشت: از قیمت فعلی بنزین لذت ببرید. با آنچه به نام «محاصره» گفته می‌شود، به زودی دل‌تان برای بنزین ۴ تا ۵ دلاری تنگ خواهد شد.

قالیباف در انتها فرمول جدید گرانی نفت را هم منتشر کرد تا نشان دهد مسدود کردن مجدد تنگه هرمز موجب گرانی بیشتر قیمت ها خواهد شد و ترامپ را بیشتر در باتلاق قیمت نفت که خودش آن را ایجاد کرده، فرو خواهد برد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار